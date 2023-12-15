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    В Петербурге ждут потенциально опасные снег и ветер

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    4 комментария

    В предстоящие выходные в Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Росгидрометцентр объявил о введении «желтого» уровня погодной опасности. Об этом сообщает правительство города в своём Telegram-канале в пятницу, 15 декабря.

    Непогода ожидается с часу ночи в воскресенье, 17 числа. До 13:00 в городе будет бушевать сильный ветер. С 5:00 до 9:00 в отдельных районах возможно налипание мокрого снега.

    Всего существует три уровня погоды: зеленый — безопасный, желтый — потенциально опасный и красный — опасный.

    Жителей Петербурга и Ленобласти просят быть внимательными и осторожными. Водителям рекомендуется воздержаться от поездок на автомобилях из-за высокого риска ДТП.

    О неблагоприятной погоде в выходные также предупредил главный синоптик Петербурга Александр Колесов. По его словам, суббота и воскресенье будут совершенно разными по погодным условиям. Любителям прогулок лучше выбрать для них время завтра — чтобы не промокнуть под дождём.

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    ПогодаРосгидрометцентрОпасная погода
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    Комментарии 4

    Гость15 Дек 2023 в 16:09
    правительство города, займитесь делом, в не в своём Telegram-канале отчеты и рейтинги ляпить
    +0−0
    Гость15 Дек 2023 в 16:04
    Опасный снег хм.
    Дожились
    +0−0
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