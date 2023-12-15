В Петербурге ждут потенциально опасные снег и ветер

В предстоящие выходные в Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Росгидрометцентр объявил о введении «желтого» уровня погодной опасности. Об этом сообщает правительство города в своём Telegram-канале в пятницу, 15 декабря.

Непогода ожидается с часу ночи в воскресенье, 17 числа. До 13:00 в городе будет бушевать сильный ветер. С 5:00 до 9:00 в отдельных районах возможно налипание мокрого снега.



Всего существует три уровня погоды: зеленый — безопасный, желтый — потенциально опасный и красный — опасный.



Жителей Петербурга и Ленобласти просят быть внимательными и осторожными. Водителям рекомендуется воздержаться от поездок на автомобилях из-за высокого риска ДТП.

