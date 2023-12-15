И вот тогда идти гулять не стоит. Главный синоптик Петербурга предупреждает о «нехорошей погоде»

Суббота и воскресенье будут совершенно разными по погодным условиям. Любителям прогулок лучше выбрать для них время завтра — чтобы не промокнуть под дождём. Подробный прогноз на выходные дал 15 декабря в своём телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
В субботу, по его словам, будет всё ещё морозно, только к самому вечеру температура повысится до минус 1–3 градусов. Обойдётся практически без осадков: в поле повышенного атмосферного давления даже может показаться солнышко. Ветер будет слабым, «поэтому суббота наиболее комфортный день для прогулок, тем более загородных».
В воскресенье, 17 декабря, характер погоды изменится — с «приближением атмосферного фронта в первом циклоне с запада». Сам циклон движется далеко к северу от нас, через Баренцево море. Начинается период оттепели. В начале ночи температура ещё будет отрицательной, а утром она уже перейдёт в плюс и днем может вырасти до плюс 3 градусов.
«С прохождением атмосферного фронта ожидается сложное распределение осадков и в Санкт-Петербурге, и по территории Ленинградской области. Снег, местами сильный, будет переходить в мокрый снег, затем вероятен даже дождь», — рассказывает синоптик.
В таких условиях очень вероятно налипание мокрого снега, под тяжестью которого могут ломаться ветви деревьев и рваться провода. В период прохождения атмосферного фронта будет усиливаться юго-западный, западный ветер до 7–12 м/с, в прибрежных районах в порывах до 15–17 м/с.
«В общем, нехорошая погода, но есть и приятный момент, надеемся, что днем в воскресенье осадки в Санкт-Петербурге прекратятся, а ветер несколько ослабеет. Но на востоке Ленинградской области всё это продлится в течение всего дня», — отмечает Колесов.
Ранее ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус сообщал «Фонтанке», что сегодня погоду в Петербурге продолжает формировать северо-западная периферия снежного циклона «Ваня», а в субботу начнет сказываться приближение атлантического циклона с запада.