    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -8

    1 м/с, сев

    762мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd89.67eur97.74

    И вот тогда идти гулять не стоит. Главный синоптик Петербурга предупреждает о «нехорошей погоде»

    5999
    6 комментариев

    Суббота и воскресенье будут совершенно разными по погодным условиям. Любителям прогулок лучше выбрать для них время завтра — чтобы не промокнуть под дождём. Подробный прогноз на выходные дал 15 декабря в своём телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    В субботу, по его словам, будет всё ещё морозно, только к самому вечеру температура повысится до минус 1–3 градусов. Обойдётся практически без осадков: в поле повышенного атмосферного давления даже может показаться солнышко. Ветер будет слабым, «поэтому суббота наиболее комфортный день для прогулок, тем более загородных».

    В воскресенье, 17 декабря, характер погоды изменится — с «приближением атмосферного фронта в первом циклоне с запада». Сам циклон движется далеко к северу от нас, через Баренцево море. Начинается период оттепели. В начале ночи температура ещё будет отрицательной, а утром она уже перейдёт в плюс и днем может вырасти до плюс 3 градусов.

    «С прохождением атмосферного фронта ожидается сложное распределение осадков и в Санкт-Петербурге, и по территории Ленинградской области. Снег, местами сильный, будет переходить в мокрый снег, затем вероятен даже дождь», — рассказывает синоптик.

    В таких условиях очень вероятно налипание мокрого снега, под тяжестью которого могут ломаться ветви деревьев и рваться провода. В период прохождения атмосферного фронта будет усиливаться юго-западный, западный ветер до 7–12 м/с, в прибрежных районах в порывах до 15–17 м/с.

    «В общем, нехорошая погода, но есть и приятный момент, надеемся, что днем в воскресенье осадки в Санкт-Петербурге прекратятся, а ветер несколько ослабеет. Но на востоке Ленинградской области всё это продлится в течение всего дня», — отмечает Колесов.

    Ранее ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус сообщал «Фонтанке», что сегодня погоду в Петербурге продолжает формировать северо-западная периферия снежного циклона «Ваня», а в субботу начнет сказываться приближение атлантического циклона с запада.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаНепогода в ПетербургеПогода в ПетербургеПрогноз погодыАлександр КолесовСнег
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 6

    Cashmare15 Дек 2023 в 15:11
    когда не о чем говорить - говорят о погоде. это какая по счету сегодня новость про одно и то же?
    +0−0
    chip115 Дек 2023 в 14:44
    Ждем рапортов от Шурика, о том, что убрали и поплавили миллионы кубов снега! А сегодня на дорогах каша!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close