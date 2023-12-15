И вот тогда идти гулять не стоит. Главный синоптик Петербурга предупреждает о «нехорошей погоде»

Суббота и воскресенье будут совершенно разными по погодным условиям. Любителям прогулок лучше выбрать для них время завтра — чтобы не промокнуть под дождём. Подробный прогноз на выходные дал 15 декабря в своём телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.



В субботу, по его словам, будет всё ещё морозно, только к самому вечеру температура повысится до минус 1–3 градусов. Обойдётся практически без осадков: в поле повышенного атмосферного давления даже может показаться солнышко. Ветер будет слабым, «поэтому суббота наиболее комфортный день для прогулок, тем более загородных».

