Знакомый петербуржцам «Ваня» добрался до Москвы и засыпал её снегом

В Москве в ночь на 15 декабря выпала пятая часть от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра «ФОБОС» Тишковец.
Его коллега Михаил Леус в своём телеграм-канале рассказывает, что причина непогоды — активный циклонический вихрь, который немецкие метеорологи назвали «Ваня». Его центр дошёл до Орловской области. По предварительным данным на 6 часов утра, он высыпал в Москве уже 11 мм осадков, по области местами выпало до 13 мм. Более сильные осадки наблюдались в Курской, Брянской, Липецкой, Орловской и Воронежской областях. Очень приблизительно можно считать, что 1 мм выпавших осадков даёт прибавку высоты снежного покрова примерно в 1 см, отмечает Леус.
В Курске дорожным службам помогают экипажи ДПС. «В связи с непрекращающимся снегопадом ситуация на дорогах областного центра остается напряженной», — сообщает «МВД Медиа».
«МВД медиа»
На расчистку дорог отправились даже чиновники. «На работу лучше выйти заранее. С личным транспортом рисковать не стоит», — советуют в администрации.
Циклон «Ваня» влиял на погоду в Петербурге в начале недели, делая её необычно тёплой и снежной.