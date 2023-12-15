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    Знакомый петербуржцам «Ваня» добрался до Москвы и засыпал её снегом

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    В Москве в ночь на 15 декабря выпала пятая часть от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра «ФОБОС» Тишковец.

    Его коллега Михаил Леус в своём телеграм-канале рассказывает, что причина непогоды — активный циклонический вихрь, который немецкие метеорологи назвали «Ваня». Его центр дошёл до Орловской области. По предварительным данным на 6 часов утра, он высыпал в Москве уже 11 мм осадков, по области местами выпало до 13 мм. Более сильные осадки наблюдались в Курской, Брянской, Липецкой, Орловской и Воронежской областях. Очень приблизительно можно считать, что 1 мм выпавших осадков даёт прибавку высоты снежного покрова примерно в 1 см, отмечает Леус.

    Фото: ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус
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    В Курске дорожным службам помогают экипажи ДПС. «В связи с непрекращающимся снегопадом ситуация на дорогах областного центра остается напряженной», — сообщает «МВД Медиа».

    «МВД медиа»

    На расчистку дорог отправились даже чиновники. «На работу лучше выйти заранее. С личным транспортом рисковать не стоит», — советуют в администрации.

    Циклон «Ваня» влиял на погоду в Петербурге в начале недели, делая её необычно тёплой и снежной.

    Фото: ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус

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