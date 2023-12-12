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    «Ваня» застрял у границы с Россией и оттуда засылает нам тёплый воздух и снег

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Погода в Петербурге вполне типичная для середины декабря. Температура стремится к нулю, дороги заваливает снегом.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 декабря в городе будет облачно, снег, ветер юго-восточный, восточный 5–10 м/с. Температура воздуха, ночью составлявшая минус 4–6 градусов, днем повысится до минус 2–4. На дорогах сложная обстановка.

    Атлантический циклон («Фонтанка» писала, что он называется «Ваня») замедляет своё движение на восток и останавливается над Прибалтикой, сообщает центр «ФОБОС». По Ленобласти ожидается минус 2–7 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

    И ночная, и дневная температуры сегодня обычные для 12 декабря, отмечает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает пасмурно, от минус 8 ночью до плюс 2 днём. Самое холодное 12 декабря выдалось в 1963 году, минус 25 в дневные часы, а самое тёплое — в 2000 году, плюс 6 градусов.

    13 и 14 декабря, по данным СЗ УГМС, будет уже около 0 градусов. Снегопады продолжатся.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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