Фотохроника зимы: больше снега, сосулек и предчувствия праздника

В Петербурге сложная погода: сложились оттепель и снегопад. В итоге заметно выросли сосульки, пешеходы вязнут в снегу, а водители стоят в пробках. Но общее настроение уже становится праздничным: до Нового года всего 2,5 недели. Фотографы «Фонтанки» 14 декабря продолжают фотохронику зимы.
После вчерашней оттепели снег стал подтаивать, и сосульки подросли. Уже сегодня в Петербург снова вернулась минусовая температура.
Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
читатель «Фонтанки» Владимир
Сегодня Петербург обновил снежный максимум нынешней зимы: высота снежного покрова достигла 25 сантиметров, и осадки не прекращаются. Загруженность дорог днём оценивается в 5 баллов по шкале «Яндекса», что на 1 балл выше нормы. Дворы более заснеженные, чем дороги. Горожане жалуются, что идти по снегу тяжело. «Вчера было очень стыдно, когда женщина на костылях не могла пройти к магазину в снегу со слезами на глазах. В магазине работники делают замечания, что много снега носим, плохо ноги отряхиваем. Интересный вопрос: кто должен убрать снег на подходе к магазинам шаговой доступности внутри кварталов?» — пишет читательница «Фонтанки» Яна, жительница улицы Пограничника Гарькавого.