В Петербурге холодает. Новый циклон теснит старый

В небе над Петербургом один циклон передаёт управление погодой другому. Для людей это означает небольшое похолодание.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 декабря в городе ожидается облачная погода, небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха в течение суток — минус 2–4 градуса. На дорогах гололедица.
«Сегодня управление погодой в Северной столице постепенно перейдёт к периферии следующего циклона, на этот раз он приближается с юга», — сообщает центр «ФОБОС». Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.
15 и 16 декабря тоже будет облачно, временами небольшой снег. Температура будет постепенно понижаться, в ночь на субботу в окрестностях Петербурга возможно до минус 10 градусов.