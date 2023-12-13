Кадыров думал, что его сына накажут после избиения Журавеля

Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров в ходе прямой линии прокомментировал избиение его сыном Адамом 19-летнего Никиты Журавеля, который сжег Коран. Он думал, что Адама накажут после этого. Трансляция проводилась в среду, 13 декабря, на странице Кадырова во «ВКонтакте».
«Я изначально думал, что его накажут. Я его мучал <…> [говорил], что будет 8, 7 или 6 лет сидеть в тюрьме. <…> Возбудили уголовное дело. <…> Он говорил мне, что ему за честь [будет] сидеть в тюрьме», — ответил глава Чечни.
После этого высказывания Рамзан Кадыров сказал, что лучше бы Адам поступил более жестко с Журавелем.
«А за что его наказывать? <…> За то, что он того человека, который сжег Коран, избил? Было бы хорошо, если он там его на месте убил бы», — добавил руководитель Чеченской Республики.
Глава Чечни Рамзан Кадыров 25 сентября опубликовал видеоролик, где его сын Адам избивает Журавеля, и заявил, что гордится поступком сына и «уважает его выбор».
Как оценили поступок Адама Кадырова в Чечне и других регионах России, читайте в большом материале «Фонтанки». 12 октября Рамзан Кадыров выложил фрагмент встречи с Журавелем. Кадыров назвал его «агентом СБУ», а также «провокатором и диверсантом». После этого Адама Кадырова начали награждать орденами.