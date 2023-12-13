Кадыров думал, что его сына накажут после избиения Журавеля

Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров в ходе прямой линии прокомментировал избиение его сыном Адамом 19-летнего Никиты Журавеля, который сжег Коран. Он думал, что Адама накажут после этого. Трансляция проводилась в среду, 13 декабря, на странице Кадырова во «ВКонтакте».

«Я изначально думал, что его накажут. Я его мучал <…> [говорил], что будет 8, 7 или 6 лет сидеть в тюрьме. <…> Возбудили уголовное дело. <…> Он говорил мне, что ему за честь [будет] сидеть в тюрьме», — ответил глава Чечни.



После этого высказывания Рамзан Кадыров сказал, что лучше бы Адам поступил более жестко с Журавелем.