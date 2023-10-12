«Ты не от души говоришь». Рамзан Кадыров выложил видео беседы с поджигателем Корана Никитой Журавелем

Глава Чечни Рамзан Кадыров 12 октября выложил в своем телеграм-канале фрагмент видео встречи с поджигателем Корана Никитой Журавелем. Кадыров назвал Журавеля «агентом СБУ», а также «провокатором и диверсантом» и упомянул, что тот во время разговора повторял «заранее заученную фразу о том, что постепенно приближается к принятию ислама». В искренности его желания Кадыров, как он выразился, «твердо усомнился».



телеграм-канал Рамзана Кадырова

«Отсутствие твёрдости и определённости в намерении, неуверенность, попытки уйти от прямых ответов выдали в нём настоящего шайтана, мерзкого осквернителя, который сжёг Коран не из-за невежества или незнания, а осознанно, желая оскорбить мусульман», — написал глава Чечни.



Напомним, в мае 19-летнего Никиту Журавеля арестовали после того, как он сжег Коран около мечети в Волгограде. Против него возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Несмотря на то что инцидент произошел в Волгограде, задержанного передали в Чечню.



16 августа омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что Никита Журавель отправил ей обращение о том, что его избил 15-летний сын главы Чечни Адам Кадыров.

25 сентября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видеоролик, где его сын Адам избивает Журавеля. В своей публикации руководитель региона подтвердил факт избиения и добавил, что гордится поступком своего сына Адама и «уважает его выбор».



После этого член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева заявила, что «готовит запрос» по факту избиения Журавеля. По мнению правозащитницы, этот ролик является видеодоказательством преступления, следствие должно принять «соответствующие меры». Меркачева сообщила, что намерена потребовать, чтобы Журавеля вывезли из Чечни, так как она опасается за его жизнь. Случившееся она назвала «вызовом всей правовой системе России».

