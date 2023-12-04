На сайте Брянской облдумы появилось сообщение о решении назвать одну из улиц именем Адама Кадырова. Это все хакеры

В понедельник, 4 декабря, сайт Брянской областной думы взломали — на нем появилась информация о решении присвоить одной из улиц Брянска имя сына Рамзана Кадырова Адама. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

«Злоумышленники внесли изменения в материал о состоявшемся 29 ноября заседании регионального парламента. После чего в ряде телеграм-каналов появилась недостоверная информация о принятом решении переименовать одну из улиц города Брянска, присвоив ей имя Адама Кадырова», — рассказали в облдуме.

