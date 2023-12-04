На сайте Брянской облдумы появилось сообщение о решении назвать одну из улиц именем Адама Кадырова. Это все хакеры

В понедельник, 4 декабря, сайт Брянской областной думы взломали — на нем появилась информация о решении присвоить одной из улиц Брянска имя сына Рамзана Кадырова Адама. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.
«Злоумышленники внесли изменения в материал о состоявшемся 29 ноября заседании регионального парламента. После чего в ряде телеграм-каналов появилась недостоверная информация о принятом решении переименовать одну из улиц города Брянска, присвоив ей имя Адама Кадырова», — рассказали в облдуме.
В облдуме заявили, что информация о переименовании не соответствует действительности.
Награждать Адама Кадырова начали после того, как отец — Рамзан Кадыров — опубликовал видео избиения им Никиты Журавеля, которого обвинили в сожжении Корана и арестовали. Сначала Адаму присвоили звание Героя Чечни и вручили медаль. Затем последовали: орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», орден «За заслуги перед Уммой», орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», орден парламента Чечни «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»), орден «Дуслык», орден «За служение религии Ислам» I степени.
Недавно сыну Кадырова вручили почетный знак «Трудовая доблесть России».