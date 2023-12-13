Желание инспектора МРЭО ГИБДД «подзаработать» суд в Петербурге оценил в 6 лет условно

В Петербурге вынесли приговор инспектору МРЭО ГИБДД, попавшемуся на пяти взятках на общую сумму в
Не позднее 20 мая 2020 года к подсудимому, состоявшему в должности инспектора в МРЭО ГИБДД
Аналогичным образом подсудимый получил еще четыре взятки от 15 до
Сестрорецкий районный суд Петербурга признал подсудимого виновным в пяти эпизодах по
В сентябре в петербургских МРЭО прошли массовые обыски по делу о «коммерции». Напомним, «коммерческие» МРЭО прекратили существование в Петербурге в 2022 году, последнюю точку закрыли в Выборгском районе города в мае. Однако некоторое время спустя в полицию стали поступать сообщения, что бизнес-схемы ГИБДД продолжают работать. После масштабных обысков в СК доставили более десятка человек, в том числе действующих инспекторов ГИБДД. Позже троих отправили под арест. Среди них один из инспекторов и предполагаемый организатор, за которым пришлось ехать в Барнаул.