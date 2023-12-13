Желание инспектора МРЭО ГИБДД «подзаработать» суд в Петербурге оценил в 6 лет условно

В Петербурге вынесли приговор инспектору МРЭО ГИБДД, попавшемуся на пяти взятках на общую сумму в 113 тысяч рублей. За деньги он незаконно регистрировал автомобили с нарушением требований действующего законодательства.



Не позднее 20 мая 2020 года к подсудимому, состоявшему в должности инспектора в МРЭО ГИБДД № 17 на Лабораторном проспекте, обратился гражданин и предложил зарегистрировать автомобиль BMW 323 без надлежащей проверки на соответствие требованиям российского законодательства и в первоочередном порядке, сообщает 13 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Полицейский согласился сделать это за 28 тысяч рублей. Просителя сумма устроила, и вскоре сделка состоялась: BMW поставили на регистрационный учет с новым владельцем и старыми номерами, а инспектор получил обещанную взятку.