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    Желание инспектора МРЭО ГИБДД «подзаработать» суд в Петербурге оценил в 6 лет условно

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    В Петербурге вынесли приговор инспектору МРЭО ГИБДД, попавшемуся на пяти взятках на общую сумму в 113 тысяч рублей. За деньги он незаконно регистрировал автомобили с нарушением требований действующего законодательства.

    Не позднее 20 мая 2020 года к подсудимому, состоявшему в должности инспектора в МРЭО ГИБДД № 17 на Лабораторном проспекте, обратился гражданин и предложил зарегистрировать автомобиль BMW 323 без надлежащей проверки на соответствие требованиям российского законодательства и в первоочередном порядке, сообщает 13 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Полицейский согласился сделать это за 28 тысяч рублей. Просителя сумма устроила, и вскоре сделка состоялась: BMW поставили на регистрационный учет с новым владельцем и старыми номерами, а инспектор получил обещанную взятку.

    Аналогичным образом подсудимый получил еще четыре взятки от 15 до 30 тысяч рублей, общая сумма составила 85 тысяч рублей. Мужчина свою вину признал, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

    Сестрорецкий районный суд Петербурга признал подсудимого виновным в пяти эпизодах по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом) и приговорил его к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и лишением права занимать должности на государственной службе на 4 года.

    В сентябре в петербургских МРЭО прошли массовые обыски по делу о «коммерции». Напомним, «коммерческие» МРЭО прекратили существование в Петербурге в 2022 году, последнюю точку закрыли в Выборгском районе города в мае. Однако некоторое время спустя в полицию стали поступать сообщения, что бизнес-схемы ГИБДД продолжают работать. После масштабных обысков в СК доставили более десятка человек, в том числе действующих инспекторов ГИБДД. Позже троих отправили под арест. Среди них один из инспекторов и предполагаемый организатор, за которым пришлось ехать в Барнаул.

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    ПетербургСудМРЭО ГИБДДВзятка
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    Комментарии 7

    Гость13 Дек 2023 в 12:15
    А регистрацию машин то признали недействительной?
    +0−0
    GRAY13 Дек 2023 в 12:13
    Почему посадили?
    - не поделился!
    А почему выпустили?
    - поделился!
    +0−0
    Гость13 Дек 2023 в 11:55
    Своих мафия не трогает.Это вам не ценники переписывать и 7 лет за это получать
    +3−1
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