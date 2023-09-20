В СК доставили более десятка человек по делу о коммерции в МРЭО. Часть задержана до суда

Десяток менеджеров доставлены в следственные органы ГСУ СК по Петербургу после масштабных обысков по делу о коммерческой регистрации автомобилей. Об этом «Фонтанке» стало известно 20 сентября.



Вместе с менеджерами в отдел привезли 38-летнего бухгалтера и двух мужчин, 59 и 60 лет. Последним вменяют посредничество во взятке. Они с ранее задержанным 31-летним Рубеном Д., которого считают организатором, будут ожидать избрания меры пресечения в заточении. За ним, напомним, пришлось отправиться аж в Барнаул. «Фонтанка» также писала, что помимо коммерсантов в отдел возили инспекторов.

