В СК доставили более десятка человек по делу о коммерции в МРЭО. Часть задержана до суда

Десяток менеджеров доставлены в следственные органы ГСУ СК по Петербургу после масштабных обысков по делу о коммерческой регистрации автомобилей. Об этом «Фонтанке» стало известно 20 сентября.
Вместе с менеджерами в отдел привезли 38-летнего бухгалтера и двух мужчин, 59 и 60 лет. Последним вменяют посредничество во взятке. Они с ранее задержанным 31-летним Рубеном Д., которого считают организатором, будут ожидать избрания меры пресечения в заточении. За ним, напомним, пришлось отправиться аж в Барнаул. «Фонтанка» также писала, что помимо коммерсантов в отдел возили инспекторов.
Начальник ГУ МВД еще в 2019 году принял решение ликвидировать коммерческую «прослойку» в деятельности МРЭО ГИБДД. На тот момент в городе функционировали 16 коммерческих отделов. Объективная потребность в платных услугах пропала в связи с цифровизацией. К тому же появились жесткие временные нормативы. В итоге эпоха «коммерческих» МРЭО завершилась в мае 2022 года, когда последняя точка была закрыта в Выборгском районе Петербурга. Затишье было недолгим — спустя некоторое время в полицию стали поступать сообщения о том, что бизнес-схемы ГИБДД все еще функционируют. Разработкой этой истории занялись сотрудники экономической полиции, УСБ и управления по борьбе с киберпреступностью.
«Фонтанка» тоже пыталась зарегистрировать машину платно при помощи организаций, представленных на нескольких сайтах. Оказалось, что все телефоны вели в одно место. Журналисту называли одну и ту же стоимость быстрой постановки на учет — госпошлина плюс восемь тысяч рублей.
В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти огласили прайс целиком. Оказывается, контора установила дополнительные тарифы для авто с нарушениями. Так, например, регистрация наглухо затонированной машины стоила на 20 тысяч больше. А вот при наличии следов изменений идентификационных номеров коммерсанты вообще требовали 100–150 тысяч рублей. По данным полиции, ежегодный преступный доход от «теневой» регистрации составлял десятки миллионов рублей.