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    За главным подозреваемым по делу МРЭО Петербурга сгоняли на Алтай

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    Оперативниками Петербурга задержан предполагаемый организатор коммерческой сети, предоставляющий платные услуги в МРЭО города в обход установленным процедурам на Госуслугах. «Фонтанка» узнала, кто таков.

    Утром 20 сентября в столице Алтая городе Барнауле задержан 31-летний петербуржец Рубен Д. По версии Следственного комитета, именно он является организатором коммерческой сети на основе интернет-ресурсов, где владельцы транспорта могут ускорить процедуры регистрации в МРЭО города на платных условиях.

    Об обысках и их причинах, стартовавших сегодня в Петербурге, «Фонтанка» уже сообщила достаточно подробно. Наши журналисты наспех посмотрели на задержанного Рубена. Он является владельцем нескольких типичных компаний, о которых на данный момент нельзя сказать ничего особенного (они не мелькали в новостных лентах). Однако, элементы демонстративной роскоши ему не чужды. Так, например, еще недавно он ездил на новом Рендж Ровере с красивыми номерами «МММ», а сегодня в его распоряжении БМВ Х5 с госзнаком «001».

    Все же, внимание в этих новостях сосредоточено больше не на нем. Скорее, от него Следственный комитет ждет показаний на конкретных инспекторов ГИБДД, работающих в МРЭО Петербурга. Тем более, что по предварительной информации, в деле о взятке есть факты на нарушения в девяти подразделениях города.

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