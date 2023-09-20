За главным подозреваемым по делу МРЭО Петербурга сгоняли на Алтай

Оперативниками Петербурга задержан предполагаемый организатор коммерческой сети, предоставляющий платные услуги в МРЭО города в обход установленным процедурам на Госуслугах. «Фонтанка» узнала, кто таков.

Утром 20 сентября в столице Алтая городе Барнауле задержан 31-летний петербуржец Рубен Д. По версии Следственного комитета, именно он является организатором коммерческой сети на основе интернет-ресурсов, где владельцы транспорта могут ускорить процедуры регистрации в МРЭО города на платных условиях.

Об обысках и их причинах, стартовавших сегодня в Петербурге, «Фонтанка» уже сообщила достаточно подробно. Наши журналисты наспех посмотрели на задержанного Рубена. Он является владельцем нескольких типичных компаний, о которых на данный момент нельзя сказать ничего особенного (они не мелькали в новостных лентах). Однако, элементы демонстративной роскоши ему не чужды. Так, например, еще недавно он ездил на новом Рендж Ровере с красивыми номерами «МММ», а сегодня в его распоряжении БМВ Х5 с госзнаком «001».