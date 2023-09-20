Вокруг МРЭО Петербурга нашли федеральную коммерческую сеть со взяткой

Более 30 обысков в нескольких МРЭО города и частных квартирах фигурантов утром 20 сентября стартовали по уголовному делу о взятке — части 5 статьи 290 УК (получение взятки организованной группой), накануне возбужденному в Следственном комитете Петербурга.
По данным нашего издания, статья будет вменяться конкретным инспекторам ГИБДД. К тому же не исключено, что добавится состав о даче взятки. Но это уже, разумеется, прилетит предпринимателям.
Что касается штатских, в квартиры к которым сегодня пришли оперативники, то юридически они никак не связаны с ГУ МВД. Однако, по словам наших собеседников, принимающих непосредственное участие в мероприятиях, все эти гражданские лица являются работниками частной коммерческой структуры.
По данным «Фонтанки», это кол-центр, имеющий собственные сайты (интерфейс схож с официальными ресурсами ГИБДД), где петербуржцы могут заказать ускоренную, платную услугу регистраций транспорта. Сегодня, по версии следствия, схема практически отражала практику ранее закрытых коммерческих МРЭО (последнее МРЭО прекратило свое существование в Петербурге в мае 2022 года). Логика подсказывает, что без финансовой заинтересованности сотрудников ГИБДД такая услуга долго бы не продержалась. Также стало известно, что эта фирма является частью теневой федеральной сети, работающей по многим крупным городам РФ.
«Фонтанка» старается узнать детали этой истории, тем более что планируется процессуальное задержание инспекторов ГИБДД.