Вокруг МРЭО Петербурга нашли федеральную коммерческую сеть со взяткой

Более 30 обысков в нескольких МРЭО города и частных квартирах фигурантов утром 20 сентября стартовали по уголовному делу о взятке — части 5 статьи 290 УК (получение взятки организованной группой), накануне возбужденному в Следственном комитете Петербурга.

По данным нашего издания, статья будет вменяться конкретным инспекторам ГИБДД. К тому же не исключено, что добавится состав о даче взятки. Но это уже, разумеется, прилетит предпринимателям.

Что касается штатских, в квартиры к которым сегодня пришли оперативники, то юридически они никак не связаны с ГУ МВД. Однако, по словам наших собеседников, принимающих непосредственное участие в мероприятиях, все эти гражданские лица являются работниками частной коммерческой структуры.