Около 30 обысков, более 100 сотрудников. Экономическая полиция обрушилась на МРЭО Петербурга

В Петербурге началась реализация материалов, собранных полицией в ходе наблюдений за работой МРЭО. Серийные обыски идут по поручению Следственного комитета. «Фонтанка» дает первую информацию.
В десятки петербургских квартир утром 20 сентября пришли оперативники Управления экономической безопасности и Управления собственной безопасности ГУ МВД. По данным нашего издания, уголовное дело возбуждено в Следственном комитете города.
Сейчас известно, что в ряд МРЭО Петербурга также придут за изъятием документов, связанных с постановкой транспорта на учет, а большинство тех, кого обыскивают по домашним адресам, — гражданские лица и формально не связаны с подразделениями ГИБДД.
Однако есть информация, что обыски затронули и действующих сотрудников. Известно, что осмотру подвергнутся МРЭО
По данным «Фонтанки», всего намечено около 30 обысков, а задействованы в них более 100 полицейских и следователей. Задержанных отвезут на допросы в кабинеты Управления СК на набережную Мойки. Среди них должны быть несколько сотрудников ГИБДД.
Журналисты нашего издания собирают подробности этой акции.