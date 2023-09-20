    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 13

    3 м/с, южн

    752мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd96.22eur102.92

    Около 30 обысков, более 100 сотрудников. Экономическая полиция обрушилась на МРЭО Петербурга

    4212
    25 комментариев

    В Петербурге началась реализация материалов, собранных полицией в ходе наблюдений за работой МРЭО. Серийные обыски идут по поручению Следственного комитета. «Фонтанка» дает первую информацию.

    В десятки петербургских квартир утром 20 сентября пришли оперативники Управления экономической безопасности и Управления собственной безопасности ГУ МВД. По данным нашего издания, уголовное дело возбуждено в Следственном комитете города.

    Сейчас известно, что в ряд МРЭО Петербурга также придут за изъятием документов, связанных с постановкой транспорта на учет, а большинство тех, кого обыскивают по домашним адресам, — гражданские лица и формально не связаны с подразделениями ГИБДД.

    Однако есть информация, что обыски затронули и действующих сотрудников. Известно, что осмотру подвергнутся МРЭО № 17 на Лабораторном, 24; МРЭО № 6 на Летчика Паршина, 1, и МРЭО № 2 на Фронтовой, 7 (Ломоносов).

    По данным «Фонтанки», всего намечено около 30 обысков, а задействованы в них более 100 полицейских и следователей. Задержанных отвезут на допросы в кабинеты Управления СК на набережную Мойки. Среди них должны быть несколько сотрудников ГИБДД.

    Журналисты нашего издания собирают подробности этой акции.

    © Фонтанка.Ру
    ЛАЙК21
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 25

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    25
    close