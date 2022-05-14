В Петербурге закрылся последний «коммерческий» МРЭО

В Выборгском районе закрыли последний в Петербурге «коммерческий» межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел (МРЭО) ГИБДД. Впервые такие подразделения начали появляться в городе в 90-е годы.
«На тот момент функционировало 38 официальных «площадок» размещения МРЭО. Под предлогом того, что такого объема недостаточно для оказания услуг населению, а казенных возможностей для увеличения мощностей нет, было принято решение о создании системы так называемых «коммерческих» МРЭО», — рассказали 14 мая в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Фирмы бесплатно предоставляли свои помещения с нужной оргтехникой для сотрудников ГИБДД. Выгоду им приносил доход от посреднической деятельности. К примеру, клиенты платили за подготовку пакета документов, чтобы избежать очередей.
После введения жёстких временных нормативов на получение государственных услуг ускоренные процедуры в «коммерческих» МРЭО становились всё менее привлекательными. Целесообразность существования таких подразделений начала вызывать сомнения.
«Руководством ГУ МВД России была дана негативная оценка данной практике и принято решение о ликвидации системы «коммерческих» МРЭО. Потребности населения в госуслугах было решено удовлетворить за счет оптимизации распределения личного состава ГИБДД, открытия дополнительных окон приема в государственных МРЭО и строительства новых площадок», — добавили в главке.
В среду, 11 мая, свою деятельность прекратил последний «коммерческий» отдел, который располагался в Верхнем переулке, 5. Уже на следующий день МРЭО ГИБДД № 1 начало работу в новом здании на улице Прокофьева.