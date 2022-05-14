В Петербурге закрылся последний «коммерческий» МРЭО

В Выборгском районе закрыли последний в Петербурге «коммерческий» межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел (МРЭО) ГИБДД. Впервые такие подразделения начали появляться в городе в 90-е годы.

«На тот момент функционировало 38 официальных «площадок» размещения МРЭО. Под предлогом того, что такого объема недостаточно для оказания услуг населению, а казенных возможностей для увеличения мощностей нет, было принято решение о создании системы так называемых «коммерческих» МРЭО», — рассказали 14 мая в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Фирмы бесплатно предоставляли свои помещения с нужной оргтехникой для сотрудников ГИБДД. Выгоду им приносил доход от посреднической деятельности. К примеру, клиенты платили за подготовку пакета документов, чтобы избежать очередей.

