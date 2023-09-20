Мне надо срочно. Как работал бизнес по быстрой регистрации авто в МРЭО, который с утра накрыло обысками

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«Фонтанка» заинтересовалась конкурентами «Госуслуг» в сфере регистрации транспорта в МРЭО Петербурга. Журналист прошел нетерпеливым путем, выяснив коммерческие расценки, вот только полиция его опередила. Так что мы ставим наш телефонный репортаж прямо посреди обысков.



Обыски одновременно по 30 адресам в рамках одного дела по статье о получении взятки прошли в Петербурге рано утром 20 сентября. В кабинеты управления СК на набережной Мойки привезли в том числе действующих инспекторов ГИБДД. По информации «Фонтанки», эта история связана с пересечением платежеспособного спроса и квалифицированного предложения услуги ускоренной регистрации транспортных средств.



Процедура постановки автомобиля на учет в МРЭО — штука долгоиграющая: мало того, что нужно собрать все необходимые документы, от ПТС до договора купли-продажи, еще и ждать придется несколько дней. Например, при подаче заявки на «Госуслугах» во вторник, ближайший день, когда можно прийти в отделение и оформить документы, — это пятница.

Тем, кому хочется поставить машину на учет прямо сегодня, приходят на помощь сообразительные предприниматели: за определенную мзду, помимо оплаты госпошлины, они готовы организовать вам эту услугу. Причем предельно открытую — в Интернете легко найти соответствующие сайты.

«Фонтанка» оставила заявки на нескольких разных сайтах и выяснила неожиданное: всеми сайтами управляет одна контора.

Первая компания, куда обратился корреспондент «Фонтанки», называется «МРЭО-СПб.рф Санкт-Петербург и ЛО», ее ресурс обозначен как gibdd-spb.ru. Дозвониться по указанному на сайте телефону не вышло — робот ответил, что все операторы заняты.

Помощник онлайн предложил оставить свое имя и номер телефона во всплывающем окне, пообещав скорейшую связь с представителем организации. Ждать долго не пришлось — буквально через 10 минут с номера 8 (812) 660-54-03 поступил звонок:



— Помощь ГИБДД. Вы заявку оставляли на постановку автомобиля на учет, — сказал оператор. Кто кому будет помогать — мы ГИБДД или она нам, не уточнялось.



Корреспондент обрисовал ситуацию, мол, хочу поставить на учет в Петербурге авто из другого региона, а ждать до пятницы не хочется, да и не могу. Оператор успокоил: это можно сделать в любой момент, хоть прямо сейчас. В день обращения услуга обойдется в 10 тысяч рублей. Сверх того уплачивается пошлина — 2,85 тысячи рублей.

Порядок действий следующий: заявку записывают и передают исполнителю, который находится непосредственно в МРЭО. По своей базе он проверит, в каком именно регистрационном отделе Петербурга есть ближайшее свободное время, и пригласит заявителя туда.



— Для вас вся процедура займет час-полтора. Никакого договора заключать не нужно. Оплата наличными тому, кто вами будет заниматься, госпошлину оплатите в терминале. Откуда я знаю, что точно будет свободное время? У нас своя база данных, — сообщила оператор.

В знак подтверждения лояльности всю информацию представитель компании продублировал в мессенджере:

«Здравствуйте! Это Светлана по поводу внесения изменений в ПТС+СТС. Стоимость услуги от 8000 плюс госпошлина. Время на все процедуры займет в среднем 60–90 мин, очереди, документы, оформление и т. д. мы берем на себя. Могу записать Вас в ближайшую ГИБДД на конкретное удобное для Вас время. Будет актуально, пишите!» — сообщила девушка, подписанная в мессенджере как Светлана С .



Любопытно, что номер телефона Светланы начинался с кода 917, который МТС использует в Поволжье. (Нужно ли говорить, что никаких сведений по номеру Светланы сервис «Гетконтакт» не нашел?) Городской же номер компании +7 (812) 660-58-72 , указанный на сайте, судя по данным «Гетконтакта», другие пользователи записали как «Гибдд Кубинская Мрэо Платное».



В компании под названием «Центр автоуслуг № 1 СПБ и ЛО», чей сайт находится по адресу gibddspb.com, работают по такому же принципу: 10 тысяч рублей за постановку на учет день в день и дополнительно оплата госпошлины, и 8 тысяч, если записываетесь на завтра.

Но вот что интересно — на оставленную на сайте заявку перезвонили с того же городского номера, что и предыдущая компания «МРЭО-СПб.рф».

— Помощь ГИБДД. Вы заявку оставляли на постановку автомобиля на учет, — слово в слово повторил оператор.



Свое почтение представитель компании подтвердил и в мессенджере: «Добрый день, это менеджер Лаура по поводу постановки автомобиля на учёт». Пользователи приложения «Гетконтакт» записали номер как «Лаура ГИБДД Балашиха».

Как под копирку условия и в компании с названием «МРЭО.СПБ Санкт-Петербург и ЛО» и сайтом по адресу mreo.spb.ru: за стремительную постановку машины на учет придется заплатить 10 тысяч рублей с оплатой на месте, без договора, без квитанции или чека об оплате.

— Наш человек, который работает при МРЭО, оказывает только услуги сопровождения: помогает вам заполнять заявление, подготовить документы. И платите вы за срочность — прямо сегодня вы можете поставить машину на учет в МРЭО на набережной Мойки, 110, точное время, когда подойти, вам скажет специалист, которому я передам ваши контакты, — рассказала по телефону менеджер.



Единственное, что отличает эту контору от предыдущих, — менеджер не стала посылать никаких «напоминалок» на мессенджер. И теги владельца телефона компании, указанного на сайте, приложение для определения звонящего определяет как «Билеты СПБ».

Корреспондент «Фонтанки» оставил заявку и на сайте «GIBDD5.RU Помощь на проспекте Трамвайный, 18а» с одноименным сайтом gibdd5.ru. Откликнулись и по ней. И снова — с того же номера 8 (812) 660-54-03 , который другие пользователи приложения «Гетконтакт» записали у себя как «МРЭО»:

— Помощь ГИБДД. Вы заявку оставляли на постановку автомобиля на учет.

— Как же так: я пытаюсь найти, где дешевле, и оставила несколько заявок на совершенно разных сайтах с разными адресами, а перезванивают мне всегда с одного и того же номера? — не выдержал корреспондент издания.



— У каждого отделения МРЭО — свой сайт. Все заявки, которые вы оставляете на любом из этих сайтов, стекаются к нам. Только от вас я получила уже семь. Бессмысленно искать дешевле — все услуги день в день стоят 10 тысяч рублей, на следующий день — 8, — подытожила девушка-оператор.

В итоге вся эта нужная кому-то схема рухнула утром 20 сентября. Накануне возбужденное в Следственном комитете Петербурга уголовное дело говорит о взятке — части 5 статьи 290 УК (получение взятки организованной группой). По данным нашего издания, статья будет вменяться конкретным инспекторам ГИБДД. К тому же не исключено, что добавится состав о даче взятки. Но это уже, разумеется, прилетит предпринимателям.



Кому именно — в целом понятно. Оперативниками экономической полиции Петербурга он задержан в качестве предполагаемого организатора описанной «Фонтанкой» схемы. Его также задержали утром 20 сентября, причем в столице Алтая городе Барнауле. Это 31-летний петербуржец Рубен Д .



Он является владельцем нескольких типичных компаний, о которых на данный момент нельзя сказать ничего особенного (они не мелькали в новостных лентах). Однако элементы демонстративной роскоши ему не чужды. Так, например, еще недавно он ездил на новом Range Rover с красивыми номерами «МММ», а сегодня в его распоряжении BMW Х5 с госзнаком «001».

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

