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    Суд арестовал первого фигуранта по делу о коммерции в МРЭО

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    Октябрьский районный суд Петербурга отправил под арест до 19 ноября первого фигуранта дела о коммерческой регистрации автомобилей Михаила Филатова, сообщает 21 сентября объединенная пресс-служба судов города. Мужчине предъявлено обвинение по пункту «а» части 5 статьи 290 УК РФ о взятке.

    По ходатайству следствия меру пресечения суд избирал на закрытом заседании. Мужчину задержали днем ранее, он не признал свою вину. Защита обвиняемого просила поместить Филатова под домашний арест. По данным «Фонтанки», мужчина работал в МРЭО инспектором.

    В пресс-службе судов уточнили, что сегодня меру пресечения планируется избрать еще двоим фигурантам дела.

    Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала , как в Следственный комитет по делу о получении взяток за регистрацию автомобилей доставили десять человек, в том числе менеджеров, бухгалтера и еще двух мужчин, которым вменяют посредничество во взятке.

    Организатором правоохранители считают 31-летнего Рубена Д., за которым пришлось съездить на Алтай.

    Справка:

    Начальник ГУ МВД еще в 2019 году принял решение ликвидировать коммерческую «прослойку» в деятельности МРЭО ГИБДД. На тот момент в городе функционировали 16 коммерческих отделов. Объективная потребность в платных услугах пропала в связи с цифровизацией. К тому же появились жесткие временные нормативы. В итоге эпоха «коммерческих» МРЭО завершилась в мае 2022 года, когда последняя точка была закрыта в Выборгском районе Петербурга. Затишье было недолгим — спустя некоторое время в полицию стали поступать сообщения о том, что бизнес-схемы ГИБДД все еще функционируют. Разработкой этой истории занялись сотрудники экономической полиции, УСБ и управления по борьбе с киберпреступностью.

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    МРЭО ГИБДДВзяткиАрест
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