Суд арестовал первого фигуранта по делу о коммерции в МРЭО

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Начальник ГУ МВД еще в 2019 году принял решение ликвидировать коммерческую «прослойку» в деятельности МРЭО ГИБДД. На тот момент в городе функционировали 16 коммерческих отделов. Объективная потребность в платных услугах пропала в связи с цифровизацией. К тому же появились жесткие временные нормативы. В итоге эпоха «коммерческих» МРЭО завершилась в мае 2022 года, когда последняя точка была закрыта в Выборгском районе Петербурга. Затишье было недолгим — спустя некоторое время в полицию стали поступать сообщения о том, что бизнес-схемы ГИБДД все еще функционируют. Разработкой этой истории занялись сотрудники экономической полиции, УСБ и управления по борьбе с киберпреступностью.



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