Оба признали вину. Суд определился с мерой еще для двух фигурантов дела о взятках в МРЭО

Октябрьский районный суд Петербурга избрал меру пресечения еще двоим фигурантам дела о взятках в МРЭО. Рубена Довлатянца поместили под домашний арест, на Михаила Иванова наложили запрет в виде определенных действий. Об этом 21 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов города.



Оба заседания по ходатайству следствия прошли в закрытом режиме.

Довлатянц (его, по информации редакции, следствие считает организатором), обвиняемый по статье о взятке (пункт а части 5 статьи 290 УК РФ), признал свою вину. Несмотря на то, что следствие просило поместить мужчину под стражу, суд избрал меру в виде домашнего ареста до 19 ноября.