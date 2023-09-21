    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 19

    1 м/с, южн

    762мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd96.08eur102.36

    Оба признали вину. Суд определился с мерой еще для двух фигурантов дела о взятках в МРЭО

    714
    2 комментария

    Октябрьский районный суд Петербурга избрал меру пресечения еще двоим фигурантам дела о взятках в МРЭО. Рубена Довлатянца поместили под домашний арест, на Михаила Иванова наложили запрет в виде определенных действий. Об этом 21 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов города.

    Оба заседания по ходатайству следствия прошли в закрытом режиме.

    Довлатянц (его, по информации редакции, следствие считает организатором), обвиняемый по статье о взятке (пункт а части 5 статьи 290 УК РФ), признал свою вину. Несмотря на то, что следствие просило поместить мужчину под стражу, суд избрал меру в виде домашнего ареста до 19 ноября.

    Иванов, обвиняемый по аналогичной статье, также признал свою вину. Суд удовлетворил ходатайство следователей, наложив на мужчину запрет в виде совершения определённых действий на весь период предварительного следствия.

    Ранее под стражу в рамках этого масштабного уголовного дела до 19 ноября поместили Михаила Филатова. По информации «Фонтанки», он работал в МРЭО инспектором.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МРЭО ГИБДДВзятки
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close