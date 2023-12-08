Беглов от имени петербуржцев поблагодарил Путина за положительные изменения в городе

Губернатор Петербурга Александр Беглов от имени жителей Северной столицы поблагодарил президента России Владимира Путина за все хорошее, что происходит в городе. Такое заявление он сделал 8 декабря, после новости о том, что действующий президент решил баллотироваться на пятый срок.

«От имени петербуржцев благодарю президента за те положительные изменения, которые происходят в нашем городе», — заявил Александр Беглов в своем telegram-канале. Политик полагает, что эта новость стала долгожданной для жителей культурной столицы, родного для президента города.