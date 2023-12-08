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    Преемник сына и председатель народного совета ДНР. Кто такой Артем Жога, который попросил Путина выдвинуться

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    Артем Жога
    Артем ЖогаФото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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    8 декабря Владимир Путин впервые объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах 2024 года. Гарант сказал об этом экс-комбату «Спарты» Артему Жоге сразу после церемонии вручения Героям России медали «Золотая Звезда». Кто такой Артем Жога — об этом расскажет «Фонтанка».

    Из открытых источников известно, что Артем Жога родился в Донецкой области УССР, но вскоре после его рождения семья переехала в Славянск. Отец дал ему «мужское» воспитание, но до 2014 года Артем ничего общего с армией не имел, выбрав предпринимательскую дорожку. Подросший сын Вова также окунулся в семейное дело.

    kremlin.ru

    После событий 2014 года они оба взяли в руки оружие. Оба стали участниками батальона «Спарта», создателем и руководителем которого был Арсен Павлов (Моторола). После его гибели в 2016 году командование взял на себя молодой Владимир Жога (Воха). 5 марта 2022 года и он получил смертельное ранение в Волновахе, после чего место сына занял отец — Артем Жога. Сегодня подразделению присвоен статус гвардейского батальона. В сентябре, однако, Жога-старший оставил пост командира. Его избрали на пост спикера парламента ДНР на первом же после выборов заседании.

    Владимир Путин и Артем Жога встречаются не в первый раз. 9 мая 2023 года президент передал ему звезду Героя России, которой посмертно был награжден Воха. Тогда глава государства одновременно выразил соболезнования и поздравил отца с тем, что тот вырастил героя.

    Тогда Артем Жога в ответ поблагодарил Путина за 24 февраля.

    «Спасибо Вам большое за поддержку. 24-е число — большой день. Да, он, с одной стороны, может быть, ужасный, в плане того, что начались военные действия, гибнут как гражданские, так и военные, военнослужащие Российской Федерации, всей нашей большой страны России, Донецкой, Луганской народных республик, ополчения. Но, с другой стороны, это был именно такой шаг, такой день, движение, выход из подвешенной ужасной ситуации, разрешение всего этого конфликта. Спасибо Вам огромное — хотел бы передать от всего своего батальона, от всего 1-го армейского корпуса [ДНР], от всего народа Донецкой Народной Республики. Спасибо», — сказал он.

    Артем Жога
    Артем ЖогаФото: Валерий Шарифулин / ТАСС

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