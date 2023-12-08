Владимир Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году

Глава государства Владимир Путин выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. Об этом в пятницу, 8 декабря, российский лидер после церемонии вручения Героям России медали «Золотая Звезда» рассказал Герою ДНР Артему Жоге, передает РИА Новости.

Просьба об участии прозвучала во время неформального общения Владимира Путина с участниками церемонии награждения.

Накануне Совет Федерации утвердил дату президентских выборов — 17 марта 2024 года. Это означает, что в России стартовала предвыборная кампания. Согласно закону, в течение 20 дней, то есть до 27 декабря, свою кандидатуру должны представить самовыдвиженцы. Если кандидат выдвигается от партии, то у него есть 25 дней со дня публикации решения, то есть до 1 января.