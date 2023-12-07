В России определили дату выборов президента в 2024 году. Что известно о предстоящем голосовании

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





Датой выборов президента России назначили 17 марта 2024 года. Такое решение приняли сенаторы 7 декабря. В свою очередь, глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что голосование может пройти в три дня. Рассказываем, чего еще ждать от предстоящих выборов президента РФ.



В пятницу, 8 декабря, ЦИК рассмотрит проект постановления о формате голосования. Тогда же обсудят решение о трехдневном голосовании — 15, 16 и 17 марта. Как заявила Элла Памфилова, запрос на такой формат пришел от избирателей.

Памфилова также уточнила, что в ближайшее время будут разработаны критерии применения дистанционного электронного голосования в регионах. Главный критерий — наличие опыта проведения ДЭГ. Глава ЦИК добавила, что дистанционное голосование будет доступно только внутри страны.

Кроме того, Элла Памфилова заявила о необходимости до 12 декабря принять решение о выборах президента в новых регионах после консультаций с ведомствами. Как отметила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, это будут первые выборы для новых территорий. Валентина Матвиенко назвала выборы президента в 2024 году историческими. «Они определяют вектор нашего развития, наш путь в переломный период, в крутое время тектонических изменений для всего человечества. От этих президентских выборов зависит в первую очередь успешность нашего российского ответа на главные вызовы времени. За нами, очевидно, будет следить весь мир».

Матвиенко заявила об уверенности, что народ России сделает «единственно правильный выбор». Решение о дате выборов также означает старт предвыборной кампании. По действующему законодательству, в течение 20 дней, до 27 декабря, о своей кандидатуре ЦИК должны уведомить самовыдвиженцы. Если кандидат выдвигается от политической партии, у него есть 25 дней со дня публикации решения, то есть до 1 января. Представители партий Госдумы должны принять решение о выдвижении одного кандидата от партии на съезде и уведомить об этом ЦИК. О съездах партий объявили «Единая Россия» (17 декабря), ЛДПР (19 декабря), КПРФ (23 декабря), «Новые люди» (24 декабря).

Затем кандидаты от непарламентских партий и самовыдвиженцы должны провести сбор подписей избирателей, чтобы зарегистрироваться на выборах (эта процедура не касается парламентских партий). Подписные листы и иные документы подаются в ЦИК не ранее чем за 80 дней и не позднее чем за 45 дней до даты выборов — то есть с 29 декабря 2023-го по 2 февраля 2024 года. В течение 10 дней ЦИК проверяет документы, после чего регистрирует кандидата или отказывает ему.

Отметим, что согласно опросу ВЦИОМ, результатам выборов в России доверяет 61 процент респондентов. При этом среди тех, кто обязательно участвует во всех выборах, этот показатель еще выше — на 9 процентов. Опросы общественного мнения показывают, что за последние три года уровень доверия к результатам выборов в стране вырос в 1,3 раза.

Согласно опросу АНО «Левада-Центр»* (признано иностранным агентом), если бы выборы президента России состоялись в ближайшее воскресенье, из нынешних политиков 58% респондентов выбрали бы Владимира Путина. * Признано иностранным агентом