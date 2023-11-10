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    Назначена дата съезда «Единой России». Там может появиться Путин

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    Съезд партии «Единая Россия» пройдет 17 декабря на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, решение об участии Владимира Путина в этом съезде еще не принято, пишет госагентство ТАСС.

    Как отметил Турчак, до 17 декабря все партийные отделения проведут конференции и определят делегатов на съезд. До съезда пройдут три панельные дискуссии — в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Москве.

    Комментируя место проведения съезда, Андрей Турчак отметил, что оно выбрано не случайно: «Сегодня выставка «Россия» — это место, где собрано воедино то, чем наша страна гордится».

    Сама выставка открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. Участие главы государства в выставке еще решается, заявил Песков. По его словам, об этом станет известно, когда будет понятно с графиком президента.

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    Комментарии 5

    Гость10 Ноя 2023 в 13:26
    Заждались уже.
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