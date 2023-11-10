Назначена дата съезда «Единой России». Там может появиться Путин

Съезд партии «Единая Россия» пройдет 17 декабря на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, решение об участии Владимира Путина в этом съезде еще не принято, пишет госагентство ТАСС.

Как отметил Турчак, до 17 декабря все партийные отделения проведут конференции и определят делегатов на съезд. До съезда пройдут три панельные дискуссии — в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Москве.

Комментируя место проведения съезда, Андрей Турчак отметил, что оно выбрано не случайно: «Сегодня выставка «Россия» — это место, где собрано воедино то, чем наша страна гордится».