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    Совет Федерации назначил дату выборов президента в 2024 году

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    Совет Федерации назначил дату выборов президента РФ в 2024 году. Днем голосования выбрано 17 марта. Соответствующее постановление приняли сенаторы 7 декабря.

    С предложением назначить дату выборов 17 марта 2024 года выступил председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Сенаторы проголосовали единогласно. Как заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, это решение дает старт предвыборной кампании в России.

    Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в пятницу, 8 декабря, Центральная избирательная комиссия рассмотрит проект постановления о голосовании на выборах президента в течение трех дней.

    Владимир Путин пока не заявлял о своем решении идти на выборы. Однако Кремль объявил о начале сбора вопросов к программе «Итоги года с Владимиром Путиным», которая совместит большую пресс-конференцию и прямую линию. Она пройдет 14 декабря. В последний раз президент проводил пресс-конференцию два года назад — в 2021 году. Добавим, что в 2017 году, перед прошлой президентской кампанией, пресс-конференция президента проводилась тоже 14 декабря.

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