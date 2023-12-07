Совет Федерации назначил дату выборов президента в 2024 году

Совет Федерации назначил дату выборов президента РФ в 2024 году. Днем голосования выбрано 17 марта. Соответствующее постановление приняли сенаторы 7 декабря.
С предложением назначить дату выборов 17 марта 2024 года выступил председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Сенаторы проголосовали единогласно. Как заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, это решение дает старт предвыборной кампании в России.
Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в пятницу, 8 декабря, Центральная избирательная комиссия рассмотрит проект постановления о голосовании на выборах президента в течение трех дней.
Владимир Путин пока не заявлял о своем решении идти на выборы. Однако Кремль объявил о начале сбора вопросов к программе «Итоги года с Владимиром Путиным», которая совместит большую пресс-конференцию и прямую линию. Она пройдет 14 декабря. В последний раз президент проводил пресс-конференцию два года назад — в 2021 году. Добавим, что в 2017 году, перед прошлой президентской кампанией, пресс-конференция президента проводилась тоже 14 декабря.