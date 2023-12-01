Как задать вопрос Путину. Кремль анонсировал программу «Итоги года с Владимиром Путиным»

Кремль 1 декабря объявил о начале сбора вопросов к программе «Итоги года с Владимиром Путиным», которая совместит большую пресс-конференцию и прямую линию.



Президент в прямом эфире 14 декабря ответит на вопросы журналистов и жителей России.



Задать вопрос можно по телефону 8 (800) 200-40-40 , в SMS по номеру 0-40-40 , в специальном приложении, в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», на сайте, по видео. Подробнее о том, как это сделать, читайте на портале moskva-putinu.ru.



Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал, что волонтеры ОНФ совместно со специалистами после конференции будут работать целый год, чтобы не оставить без внимания ни одного обращения.