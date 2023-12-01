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    Как задать вопрос Путину. Кремль анонсировал программу «Итоги года с Владимиром Путиным»

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    Кремль 1 декабря объявил о начале сбора вопросов к программе «Итоги года с Владимиром Путиным», которая совместит большую пресс-конференцию и прямую линию.

    Президент в прямом эфире 14 декабря ответит на вопросы журналистов и жителей России.

    Задать вопрос можно по телефону 8 (800) 200-40-40, в SMS по номеру 0-40-40, в специальном приложении, в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», на сайте, по видео. Подробнее о том, как это сделать, читайте на портале moskva-putinu.ru.

    Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал, что волонтеры ОНФ совместно со специалистами после конференции будут работать целый год, чтобы не оставить без внимания ни одного обращения.

    Пресс-конференция и прямая линия предваряют выборы российского президента, запланированные на 17 марта 2024 года. В 2017 году Путин объявил, что пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца. Перед прошлой президентской кампанией пресс-конференция проводилась тоже 14 декабря.

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    Владимир ПутинПрямая линияПрямая линия президентаПрямая линия с Владимиром Путиным
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