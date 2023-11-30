    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -6

    1 м/с, с-в

    755мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.88eur97.65

    В Кремле назвали дату прямой линии и большой пресс-конференции с Путиным

    2550
    24 комментария

    Президент РФ Владимир Путин 14 декабря подведет итоги года. Это будет объединенный формат прямой линии и большой пресс-конференции, сообщил 30 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

    Конференция не будет иметь ограничений по времени. «Это всегда продолжительное мероприятие», — отметил представитель Кремля.

    1 декабря начинается прием вопросов от граждан по телефону, СМС, через сайт «Москва — Путину», специальные приложения, чат-боты и соцсети. Волонтеры ОНФ совместно со специалистами после конференции будут работать целый год, чтобы не оставить без внимания ни одного обращения, пообещал Песков.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 22

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    24
    close