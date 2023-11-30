В Кремле назвали дату прямой линии и большой пресс-конференции с Путиным

Президент РФ Владимир Путин 14 декабря подведет итоги года. Это будет объединенный формат прямой линии и большой пресс-конференции, сообщил 30 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Конференция не будет иметь ограничений по времени. «Это всегда продолжительное мероприятие», — отметил представитель Кремля.

1 декабря начинается прием вопросов от граждан по телефону, СМС, через сайт «Москва — Путину», специальные приложения, чат-боты и соцсети. Волонтеры ОНФ совместно со специалистами после конференции будут работать целый год, чтобы не оставить без внимания ни одного обращения, пообещал Песков.