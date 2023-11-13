Кремль: время объявления выборов президента приближается, но пока решений нет

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вновь заявил, что решений по президентским выборов от Владимира Путина пока не поступало. Об этом он заявил журналистам в понедельник, 13 ноября, передает ТАСС.



На вопрос о том, есть ли уже инициативная группа по выдвижению Путина на новый президентский срок, и может ли он пойти как самовыдвиженец, Песков ответил, что решений на этот счет еще не принимали.

«Понятно, что сейчас все больше и больше привлекает внимание политологов, специалистов, но пока никаких решений на этот счет не принималось. Понятно, что время момента объявления выборов приближается, но пока решений еще не было. Как только они будут — мы вас проинформируем», — заявил представитель Кремля.