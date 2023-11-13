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    Кремль: время объявления выборов президента приближается, но пока решений нет

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    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вновь заявил, что решений по президентским выборов от Владимира Путина пока не поступало. Об этом он заявил журналистам в понедельник, 13 ноября, передает ТАСС.

    На вопрос о том, есть ли уже инициативная группа по выдвижению Путина на новый президентский срок, и может ли он пойти как самовыдвиженец, Песков ответил, что решений на этот счет еще не принимали.

    «Понятно, что сейчас все больше и больше привлекает внимание политологов, специалистов, но пока никаких решений на этот счет не принималось. Понятно, что время момента объявления выборов приближается, но пока решений еще не было. Как только они будут — мы вас проинформируем», — заявил представитель Кремля.

    О том, что в Кремле рассматривают варианты состава инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в президенты, заявили газете «Коммерсантъ» источники, близкие к администрации президента. Как пишет издание, это свидетельствует о том, что Путин может пойти на выборы как самовыдвиженец.

    РБК ранее сообщил, что 14 декабря пройдет большая пресс-конференция с Владимиром Путиным. Глава государства не проводил ее с 2021 года. Перед прошлой президентской кампанией пресс-конференция проводилась тоже 14 декабря.

    Старт предвыборной кампании назначает Совет Федерации. Согласно действующим законам, выборы президента должны пройти 17 марта 2024 года. Решение о начале кампании сенаторы должны принять не ранее чем за 100 дней до дня голосования, но не позднее чем за 90 дней. То есть решение о старте примут с 8 по 19 декабря.

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    Владимир ПутинДмитрий ПесковВыборы президента РФ
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