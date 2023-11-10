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    РБК: прямую линию с Путиным планируют на 14 декабря

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    Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, которая в этом году будет совмещена с прямой линией, пройдёт, скорее всего, 14 декабря, сообщает 10 ноября РБК. Эта дата, по словам источников, рассматривается в качестве основной.

    В последний раз прямая линия Путина проходила в июне 2021 года, а пресс-конференция — в декабре. В 2020 году пресс-конференция из-за пандемии коронавируса была организована в режиме видеоконференции с элементами прямой линии, когда вопросы могли задать не только журналисты, но и обычные граждане.

    Нынешние пресс-конференция и прямая линия предваряют выборы президента, запланированные на 17 марта 2024 года. В 2017 году Путин объявил, что пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца. Перед прошлой президентской кампанией пресс-конференция проводилась тоже 14 декабря.

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