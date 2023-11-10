РБК: прямую линию с Путиным планируют на 14 декабря

Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, которая в этом году будет совмещена с прямой линией, пройдёт, скорее всего, 14 декабря, сообщает 10 ноября РБК. Эта дата, по словам источников, рассматривается в качестве основной.

В последний раз прямая линия Путина проходила в июне 2021 года, а пресс-конференция — в декабре. В 2020 году пресс-конференция из-за пандемии коронавируса была организована в режиме видеоконференции с элементами прямой линии, когда вопросы могли задать не только журналисты, но и обычные граждане.