«Там, где Путин — там Победа!»: как отреагировали политики на новость о выдвижении Владимира Путина

В пятницу, 8 декабря, действующий глава России Владимир Путин подтвердил намерение выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента РФ. Эта новость сразу же вызвала широкое обсуждение, в том числе среди людей известных — одной из первых поддержала решение президента бывший губернатор Санкт-Петербурга, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она считает, что Путин принял ответственное решение, исходя из интересов страны. Валентина Матвиенко «Я уверена, что заявление Владимир Владимирович делал, опираясь, прежде всего, на реальный запрос россиян, учитывая их волю и настрой». По ее словам, этой новости ждали все, кто разделяет главные устремления, ценности и традиции России.

Вячеслав Володин Спикер Государственной думы «Это очень важное решение не только для граждан нашей страны, но и для всего мира». Володин отметил, что решение Владимира Путина о выдвижении «говорит о любви к своей стране» и стремлении защитить ее в непростое время.



Дмитрий Медведев Зампред Совета безопасности РФ «Принимая во внимание нынешнюю ситуацию, тот драматичный период, который переживает наша страна, это решение абсолютно логичное и правильное». (Цитата по РИА Новости)

Александр Беглов Губернатор Санкт-Петербурга «Это долгожданная новость для Петербурга — родного города нашего Президента. Гордимся, что работаем в его команде».

Андрей Клишас Сенатор Совета Федерации от Красноярского края, председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству «Уверен, большинство граждан нашей страны связывают будущее России и своё будущее с Владимиром Путиным». Александр Хинштейн Депутат Госдумы, председатель комитета по информполитике, технологиям и связи «Не буду скрывать: очень этому рад. Победа Путина — победа России!» Василий Пискарёв Депутат Государственной думы, председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции

«Там, где Путин — там Победа! И 17 марта 2024 года каждый из нас будет голосовать именно за это — за Великую Россию и Сильного Президента!»

Сергей Аксёнов Глава Республики Крым с 9 октября 2014 года «Невозможно представить Россию с другим лидером. Только он в силу своих качеств может довести все начатое до конца, до нашей полной Победы». Владимир Шаманов Депутат Госдумы, зампред Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, генерал-полковник ВС РФ «Он наш национальный лидер. Я за всю армию не отвечаю, но этот вопрос обсуждался на заседании ассоциации Героев России и кандидатура Путина получила полную поддержку». Артем Метелев Депутат, председатель Комитета Госдумы по молодежной политике

«Поддерживаю решение нашего Президента Владимира Путина избираться на новый срок». Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента РФ «Владимир Путин не обсуждал с иностранными лидерами свое намерение идти на выборы в 2024 году».

В пятницу днем Владимир Путин вручал медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим, в том числе Герою России Артему Жоге. После церемонии он попросил российского президента выдвинуться на еще один срок. Путин согласился. «Сегодня по-другому и нельзя. Так что буду баллотироваться на должность президента России», — заявил Владимир Путин.