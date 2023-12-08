«В связи с информацией о возможном открытии границы». Компания «Совавто» возобновляет продажу билетов из Петербурга в Хельсинки

Автобусная компания «Совавто» вновь открывает продажу билетов из Петербурга в Хельсинки и обратно на 14 декабря. В компании объясняют это поступающей информацией о возможном открытии границы с Финляндией.



8 декабря в 15:00 стартует продажа билетов на рейс 14 декабря в 07:45 из Петербурга в Хельсинки и на рейс 14 декабря в 16:00 из Хельсинки в Петербург, заявляет пресс-служба перевозчика. Пассажиры, ранее купившие билеты на другие даты и не оформлявшие возврат денег, смогут перенести выезд на это число. Также действительны билеты на 14 декабря у тех, кто и планировал ехать в будущий четверг, но не успел отправить заявку на возврат средств после закрытия границы.