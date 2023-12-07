Премьер Финляндии Петтери Орпо заявил, что решение по границе с Россией будет принято не позднее 13 декабря

Правительство Финляндии внимательно следит за ситуацией на границе с Россией и примет решение об открытии пунктов пропуска не позднее следующей среды, 13 декабря. Об этом рассказал премьер-министр Суоми Петтери Орпо, пишет 7 декабря Yle.



По словам Орпо, цель состоит в том, чтобы вернуться к нормальной жизни. Он добавил, что в правительстве рады, что ситуация складывается хорошо, но не стал делать прогнозы по решению открыть границу.

Финские пограничники на днях заявили, что готовятся, если будет принято такое решение, открыть движение на границе с Россией после 13 декабря. Почему это важно и для Финляндии — читайте здесь.

