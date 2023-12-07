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    Финские пограничники считают, что в России еще есть желающие попасть в Финляндию

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    Вблизи границы Финляндии, с российской стороны, все еще остаются люди, которые могут попытаться попасть в Суоми, пишет 7 декабря Yle со ссылкой на Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex.

    Агентство помогает финским пограничникам после закрытия границы с Россией. В Финляндию до конца января специально прислали офицеров погранслужбы, экспертов по документам и переводчиков для регистрации просителей убежища. Так как граница закрыта как минимум до 14 декабря, они занимаются мониторингом.

    «Фонтанка» рассказывала, что в конце ноября Финляндия попросила у Frontex прислать вспомогательный отряд из 60 сотрудников.

    Тем временем финские пограничники на днях заявили, что готовятся, если будет принято такое решение, открыть движение на границе с Россией после 13 декабря. Почему это важно и для Финляндии — читайте здесь.

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