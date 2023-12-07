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    Генпрокуратура РФ просит Канаду выдать для суда 98-летнего эсэсовца

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    Генпрокуратура РФ официально обратилась к властям Канады с запросом о выдаче 98-летнего Ярослава Хунки(Гунько), сообщает 7 декабря «Коммерсантъ». Российские правоохранители считают, что Хунка в составе пехотной дивизии СС «Галичина» причастен к убийству не менее 500 советских граждан во время Второй Мировой войны.

    Напомним, кто такой Ярослав Хунка(Гунько), весь мир узнал в сентябре, после его выступления в канадском парламенте. Старику аплодировали стоя — в том числе канадский премьер Джастин Трюдо и президент Украины Владимир Зеленский с супругой(в честь визита Зеленского заседание и было созвано).

    «Он украинский герой, канадский герой, и мы благодарим его за службу. Спасибо», — сказал тогда спикер палаты общин Канады Энтони Рота.

    Приглашение Хуньки стоило ему политической карьеры, когда выяснилось, что «канадский герой» служил в дивизии СС «Гличина». Рота подал в отставку.

    В Кремле потребовали от Канады наказать или выдать ветерана СС, выступавшего в парламенте. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Посол Польши в Канаде также заявил, что Варшава не потерпит обеления нацизма и требует принести извинения за приглашение украинского нациста в канадский парламент.

    Как стало известно «Ъ», Следственный комитет РФ установил, что Хунка в составе пехотной дивизии СС «Галичина» причастен к убийству не менее 500 советских граждан. Они были расстреляны в населенном пункте Гута Пеняцкая. По данным СК, часть из них заживо сожгли в жилых домах и даже в костеле.

    Ярослав Хунка был заочно обвинен в геноциде 20 октября нынешнего года, а в конце того же месяца заочно арестован Басманным райсудом Москвы.

    Дивизия СС «Галиция (также известна как «Галичина») была сформирована из жителей Западной Украины в 1943 году. В мае 45-го ее военнослужащие сдались войска Великобритании и США.

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    Комментарии 15

    Гость07 Дек 2023 в 17:33
    дармоеды
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