Генпрокуратура РФ просит Канаду выдать для суда 98-летнего эсэсовца

Генпрокуратура РФ официально обратилась к властям Канады с запросом о выдаче 98-летнего Ярослава Хунки(Гунько), сообщает 7 декабря «Коммерсантъ». Российские правоохранители считают, что Хунка в составе пехотной дивизии СС «Галичина» причастен к убийству не менее 500 советских граждан во время Второй Мировой войны. Напомним, кто такой Ярослав Хунка(Гунько), весь мир узнал в сентябре, после его выступления в канадском парламенте. Старику аплодировали стоя — в том числе канадский премьер Джастин Трюдо и президент Украины Владимир Зеленский с супругой(в честь визита Зеленского заседание и было созвано).

«Он украинский герой, канадский герой, и мы благодарим его за службу. Спасибо», — сказал тогда спикер палаты общин Канады Энтони Рота.

Приглашение Хуньки стоило ему политической карьеры, когда выяснилось, что «канадский герой» служил в дивизии СС «Гличина». Рота подал в отставку.



В Кремле потребовали от Канады наказать или выдать ветерана СС, выступавшего в парламенте. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Посол Польши в Канаде также заявил, что Варшава не потерпит обеления нацизма и требует принести извинения за приглашение украинского нациста в канадский парламент.

