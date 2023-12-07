Стрельба в Лас-Вегасе: есть жертвы, предполагаемый преступник — профессор

Три человека убиты, еще один тяжело ранен в результате стрельбы в кампусе Университета Невады (UNLV) в Лас-Вегасе. Предполагаемый преступник также мёртв.



Как сообщает CNN, 6 декабря в 11:54 по местному времени (22:54 мск) руководство университета разместило на сайте заведения экстренное уведомление о стрельбе с призывом эвакуироваться в безопасную зону. В 12:37 полиция проинформировала, что подозреваемый мёртв. Его личность установлена, но имя не называют, пока не проведена работа с его родственниками. По словам источники CNN в правоохранительных органах, это 67-летний профессор колледжа. Имеет ли он отношение к университету, пока неизвестно.

