Заблокированные на СПБ Бирже активы российских инвесторов могут обменять

В Минфине считают возможным разблокировку активов на СПБ Бирже в рамках подписанного президентом указа об обмене активами, передает слова замглавы ведомства Ивана Чебескова «Коммерсантъ» 4 декабря.
В ноябре Владимир Путин подписал указ, позволяющий запустить процесс обмена заблокированными активами стоимостью в пределах 100 тысяч рублей. Документ предусматривает, что российские инвесторы, активы которых заблокированы, и инвесторы-нерезиденты, у которых есть средства на счетах типа С, могут заключить сделку. Так, в рамках обмена нерезиденты могут на средства со счетов С выкупить у россиян их замороженные активы.
Как утверждает Иван Чебесков, власти осознавали, что «это неизбежно» и «рано или поздно биржи будут попадать под санкции».
«Мы будем помогать тем инвесторам, которые остались на бирже, как и другим инвесторам. Они попадут под тот же указ, что подписан президентом. Я не вижу причин, почему они должны быть исключены»,— заявил он.
2 ноября СПб биржа вместе с рядом крупных российских банков и компаний попала под блокирующие санкции США. В тот же день торги на площадке были приостановлены, но их возобновили уже на следующий день. При этом сделки с иностранными бумагами на бирже не проводятся до сих пор.
Ближе к концу ноября СПБ Биржа провела расчеты с участниками торгов по сделкам с иностранными ценными бумагами, а позже заявила, что планирует получить лицензию OFAC для возвращения активов клиентов.