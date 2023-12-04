Заблокированные на СПБ Бирже активы российских инвесторов могут обменять

В ноябре Владимир Путин подписал указ , позволяющий запустить процесс обмена заблокированными активами стоимостью в пределах 100 тысяч рублей. Документ предусматривает, что российские инвесторы, активы которых заблокированы, и инвесторы-нерезиденты, у которых есть средства на счетах типа С, могут заключить сделку. Так, в рамках обмена нерезиденты могут на средства со счетов С выкупить у россиян их замороженные активы.

В Минфине считают возможным разблокировку активов на СПБ Бирже в рамках подписанного президентом указа об обмене активами, передает слова замглавы ведомства Ивана Чебескова «Коммерсантъ» 4 декабря.

Как утверждает Иван Чебесков, власти осознавали, что «это неизбежно» и «рано или поздно биржи будут попадать под санкции».

«Мы будем помогать тем инвесторам, которые остались на бирже, как и другим инвесторам. Они попадут под тот же указ, что подписан президентом. Я не вижу причин, почему они должны быть исключены»,— заявил он.