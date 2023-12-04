    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как -9

    1 м/с, зап

    760мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.76eur97.91

    Заблокированные на СПБ Бирже активы российских инвесторов могут обменять

    1483
    6 комментариев

    В Минфине считают возможным разблокировку активов на СПБ Бирже в рамках подписанного президентом указа об обмене активами, передает слова замглавы ведомства Ивана Чебескова «Коммерсантъ» 4 декабря.

    В ноябре Владимир Путин подписал указ, позволяющий запустить процесс обмена заблокированными активами стоимостью в пределах 100 тысяч рублей. Документ предусматривает, что российские инвесторы, активы которых заблокированы, и инвесторы-нерезиденты, у которых есть средства на счетах типа С, могут заключить сделку. Так, в рамках обмена нерезиденты могут на средства со счетов С выкупить у россиян их замороженные активы.

    Как утверждает Иван Чебесков, власти осознавали, что «это неизбежно» и «рано или поздно биржи будут попадать под санкции».

    «Мы будем помогать тем инвесторам, которые остались на бирже, как и другим инвесторам. Они попадут под тот же указ, что подписан президентом. Я не вижу причин, почему они должны быть исключены»,— заявил он.

    2 ноября СПб биржа вместе с рядом крупных российских банков и компаний попала под блокирующие санкции США. В тот же день торги на площадке были приостановлены, но их возобновили уже на следующий день. При этом сделки с иностранными бумагами на бирже не проводятся до сих пор.

    Ближе к концу ноября СПБ Биржа провела расчеты с участниками торгов по сделкам с иностранными ценными бумагами, а позже заявила, что планирует получить лицензию OFAC для возвращения активов клиентов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СПб Биржа
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close