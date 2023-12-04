Вода ушла, осталась ледяная скорлупа. Посмотрите, как выглядит замерзшее побережье Финского залива

От взгляда на замерзающее побережье Финского залива становится достаточно морозно. Снимки «ледяного царства» в понедельник, 4 декабря, опубликовали в Telegram-канале «АстроФотоБолото».
«Вода ушла, побережье стремительно замерзает, и на Финском заливе снова встречается ледяная скорлупа. 03/12/23», — сказано в посте.
В Петербурге первые рыбаки вышли на Большую Неву, несмотря на запрет МЧС. Синоптик Леус рассказал «Фонтанке» свой прогноз на первую полную декабрьскую неделю. В России уже есть места, где второй день температура опускается ниже 50 градусов.