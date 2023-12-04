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    Вода ушла, осталась ледяная скорлупа. Посмотрите, как выглядит замерзшее побережье Финского залива

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    От взгляда на замерзающее побережье Финского залива становится достаточно морозно. Снимки «ледяного царства» в понедельник, 4 декабря, опубликовали в Telegram-канале «АстроФотоБолото».

    «Вода ушла, побережье стремительно замерзает, и на Финском заливе снова встречается ледяная скорлупа. 03/12/23», — сказано в посте.

    В Петербурге первые рыбаки вышли на Большую Неву, несмотря на запрет МЧС. Синоптик Леус рассказал «Фонтанке» свой прогноз на первую полную декабрьскую неделю. В России уже есть места, где второй день температура опускается ниже 50 градусов.

    Фото: АстроФотоБолото: Атмосферное

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