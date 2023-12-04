Первые рыбаки появились на окутанной льдом Большой Неве, несмотря на запрет МЧС

Несмотря на то, что Большую Неву в районе Белого и Гутуевского островов не до конца затянуло льдом из-за проходящих судов, первые любители посидеть с удочкой уже вышли на зимнюю рыбалку. Они попали в объектив фотокорреспондента «Фонтанки» 4 декабря.
Рыбаки вооружились буром, удочками и тёплым чаем. На фоне большого контейнеровоза Eagle Trader любители зимнего улова выглядят особенно маленькими. Вода в паре десятков метров от одного рыбаков заставляет переживать даже сквозь объектив.
При этом с 15 ноября по 15 апреля в городе запрещено выходить на лёд водоемов, за исключением Финского залива и озер — там можно прогуляться только в период устойчивых низких температур с 16 января по 14 марта следующего года, писала «Фонтанка» со ссылкой на МЧС.
С учетом всех рисков, рыбаки не боятся выходить на лёд зимой. «Фонтанка» ранее писала, почему, несмотря на то, что любители зимней рыбалки проваливаются, плавают на льдинах, тонут и не всегда едят собственный улов, все равно рискуют и выходят с удочкой зимой.