Камикадзе на тонком льду: что за «болезнь» поражает зимой рыбаков в Петербурге

«Для болтунов и паникеров: вчера был на вечерке в Кронколонии — лёд прекрасен. Да, не монолит, но не хрустит и не пердит» — типичное сообщение в группе любителей подлёдной рыбалки в Петербурге, зазывающее всех на «охоту». Они проваливаются, плавают на льдинах, тонут, сами даже не едят рыбу, но зачем тогда всё равно едут? «Фонтанка» спросила у рыбаков.

Фото: Денис и Юлия Лаврушкины Поделиться Поделиться





Обычный отчет любителя подлёдной рыбалки в январе 2023 года выглядит так: приехали к 7–9 утра, лёд голый, воды много, идти скользко. Следы провалившихся даже на утоптанной тропе. Тем не менее — ушли от берега на километр. «На банку сидушку помягче с сумкой, на жопу пенку. Ловим на карася». Сильный ветер с порывами и дождь до 12 часов скучать не дают, приходится колебался между желанием свалить домой или поставить палатку. При этом не клюет. В какой то момент «сдуру на мотыля «влетает окушок». «К трем часам окончательно замерз и ушел домой». По итогу «поймал всего 16 штучек... но на ужин самое то. Время проведено отлично!»



Кирилл опытный рыбак — «стаж» 40 лет. Говорит, что подлёдная рыбалка — это как заболевание.

«Рыбачу зимой с 6 лет. Отец трагически погиб. Я его не помню даже. У него было два родных брата, все увлекались подлёдной ловлей. Один из дядек меня и привлёк к этому «заболеванию». Опасные ситуации были в основном по неопытности. И тонуть пытался, и на льдинах плавал. Первый раз в 12 лет — окунулся на фарватере. На рыбалку пошёл один, это и было ключевой ошибкой. Самостоятельно выбраться бы не смог. Коллега по увлечению благо заметил. Метров 300 ко мне бежал, помог выбраться, отругал, что один хожу. С тех пор только с напарниками, друг друга из вида не упускаем», — рассказал Кирилл.



По его словам, он ездит на зимнюю рыбалку за удовольствием и спортивным интересом. Для него он заключается в том, чтобы «обловить» друзей либо по весу, либо по количеству рыбы.

«Рыбу ест почти вся семья. Дети капризничают. Запас в морозилке есть. А когда перестаёт хватать места — всегда с благодарностью принимают родственники, друзья. Летом почти не ловлю».

Другой рыбак — Сергей Тихомиров также рассказал «Фонтанке», что это не про добычу для еды. Это хобби для азарта. Сам он увлекается зимней рыбалкой с 6 лет. Его научил всему отец — опытный охотник и рыбак.



«Выходить на лед нас заставляет азарт, замечательная природа, знакомства с новыми людьми, обмен опытом и интересами, но не в коем случае не рыба. Купить рыбу в магазине!? Да, легче! Но пойманная самим всегда вкуснее», — отметил Сергей.

«Что я думаю о провалившихся? Я за них переживаю, — добавил он. — Никому не желаю рисковать ходить по плохому льду, ведь ждут дома, жизнь важнее! Выходить на рыбалку надо только на проверенный крепкий лед!».

Оценка дело непростое: обязательно нужно учитывать много факторов, такие как ветер, ведь он может оторвать льдину, толщину льда, температуру воздуха. Как рассказал Сергей, идти надо с «пешней» (грубо говоря — палкой с острым наконечником) в руках, зацепами на обувь, дабы не поскользнуться на скользком льду. Каждый должен иметь при себе «спасалки», которые должны лежать не в кармане, а висеть на шее, они помогут зацепиться за лед после падения в воду. Ну и конечно же идти нужно по натоптанной людьми и снегоходными машинами, тропе. Но не застрахован, конечно, никто.



«Проваливался два раза, на лесном озере и на реке! Ухватился за лед, вылез. Было страшно. Выбрался сам в обоих случаях, при чем не имея тогда «спасалок» (пара небольших палочек с металлическими остриями, чтобы цепляться ими за край льда — ред). Тогда был один, но после этих случаев один не хожу! И нет, прекратить рыбачить не хотелось», — отметил Сергей.

Фото: Денис и Юлия Лаврушкины Фото: Денис и Юлия Лаврушкины Фото: Денис и Юлия Лаврушкины Фото: Денис и Юлия Лаврушкины Поделиться Поделиться





Денис Лаврушкин ловит рыбу вместе со своей супругой Юлией. И говорит, что это не дешевое удовольствие. Улов выходит по цене точно дороже магазинной рыбы.

«Рыбу не только проще и безопаснее купить в магазине. Но и дешевле. Это вам подтвердит любой рыбак, потому что обмундирование, снасти, оборудование, которое постоянно требует обслуживания, ремонта. А то и банально обновления. Да и не каждый рыбак, вопреки общественному мнению, ест рыбу. И я, и много моих знакомых — заядлых рыбаков, рыбу не едят. Либо ловят и отпускают, либо раздают по знакомым. Вот такой вот парадокс. Поэтому все таки основная причина, почему рыбак едет на рыбалку, это как бы банально не звучало — сама рыбалка. Это единение с природой, ощущение тишины, покоя и умиротворения, когда не клюет. Пусть некоторое чувство разочарования, но при этом всегда присутствующая надежда, что «вот-вот сейчас и начнется клёв». И при этом чувство азарта, бушующий адреналин при вываживании рыбы, и удовлетворения первобытного чувства добытчика», — отметил Денис.



Рыбак говорит, что «когда клюет — забываешь обо всём: о проблемах, о болячках, о плохом настроении, остаётся только детский щенячий восторг от того что сегодня ты с уловом: «ты победитель, ты герой».

«Так что рыбалка это в первую очередь чувства которые рыбак переживает в процессе. Когда-то положительные, когда-то может и отрицательные. Но при этом всегда такие, которые превращаются в яркие воспоминания. Которые мы все старательно храним у себя в душе», — добавил Денис.

По его словам именно зимней рыбалкой плотно он занимается лет пять. Приучил тесть, который обеспечил обмундированием и снастями. А чтобы не было ситуации, когда жена «пилит» мужа, что он пропадает на рыбалках, а не с ней, он решил приучить к этому делу и супругу. И получилось — теперь с ним ездит и жена. А в будущем пара надеется приучить к этому и свою дочь.



«Первый раз три года назад меня увезли за 50 км от Питера, и ещё пешком пришлось шагать туда и обратно 10 км, — рассказала «Фонтанке» Юлия. — Холодно, корюшка совсем не клевала, спина отваливалась. Постоянно приходилось чистить лунки: они быстро замерзали и было это на 8 марта. Но это меня не остановило влюбится в зимнюю рыбалку больше, чем в летнюю. Опасных ситуаций, слава богу не было, мы очень осторожны. Погода не пугает: если ветер — есть палатка, а если клюет, то ты вообще не замечаешь ни ветра, ни мороза. Ну и конечно хочется рыбки поймать — особенно любит жареную корюшку пятилетняя доча, тоже мечтает уже выйти на лёд. Удовольствие для меня заключается в том чтобы добыть ее самой».



Рыбак Марат рассказал, что ходить на рыбалку за трофеями, которые в большинстве случаев отпускает, так как «чем крупнее рыба, тем больше даст потомства». Впервые на зимнюю рыбалку его еще в школьном возрасте взял отец.



«Всегда с собой спасалки, автономная горелка, ракетница, поплавок или спасжилет, телефон всегда заряжен и находится в гермомешке, фонарик, навигатор, плюс запасные элементы питания. Главные правила — не ходить в темноте, по незнакомому льду, не ходить одному, и только трезвый. Идти по льду с «головой», смотря текстуру, цвет и трещины, ветер», — рассказал Марат.

Недавно, несмотря на опыт, он всё равно провалился под лед.

«Поначалу хотел завязать с рыбалкой, распродав снасти. Но анализируя, что такие же подвохи могут быть и в повседневной жизни, причём где угодно, от рыбалки не откажусь, только буду аккуратней», — резюмировал рыбак. — В нашей жизни, ходить по льду, не страшнее, чем на дороге(посмотрите статистику за сутки) Каждый день мы подвергаемся опасности, причём везде. Поэтому включать «голову» нужно постоянно и во всём».



Как много раз писала «Фонтанка», выход на лед городских водоемов в Петербурге запрещен до 15 апреля и карается штрафом от 1 до 5 тысяч рублей. А учитывая температурные качели с периодическими оттепелями, это еще и очень опасно. Исключение составляет Финский залив, но и на его лед разрешено выходить только при устойчивых низких температурах. Неоднократно спасатели выручали рыбаков в их бесконечной борьбе за премию Дарвина. Но спасти удается на всех.

Илья Казаков, «Фонтанка»

