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    По тонкому льду. Как петербуржцы развлекаются на реках и каналах под запреты МЧС

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    Ни оттепель, ни запреты со штрафами не отпугивают петербуржцев от опасных развлечений на подтаявшем льду городских водоемов. На коньках, на велосипедах, пешком — «Фонтанка» собрала, как гуляли и что вытворяли горожане на реках, каналах, озерах и заливе в Петербурге в январе.

    В понедельник, 30 января, в соцсетях появилось видео, как чересчур отважный конькобежец мчит по льду канала Грибоедова. В группе «Мегаполис+» пишут, что спортсмена в центре Петербурга наблюдали накануне вечером.

    Подоставали коньки в минувшие выходные и жители домов рядом с Долгим озером.

    читатель «Фонтанки»

    На льду Финского залива собрались и любители покататься на коньках, и рыбаки, и даже кайтеры.

    читатель «Фонтанки»

    Более экзотичное зрелище наблюдали горожане на льду Невы 28 января. Петербуржец Юрий прокатился по льду на велосипеде в одних шлёпках и плавках, а затем нырнул в полынью. Накануне мужчина отметил 60-летие и решил снять вот такое веселое видео для друзей. Но, по его словам, такие поездки по льду для него — привычное дело.

    читатель «Фонтанки» Юрий Преснов

    Еще одного велоэкстремала заметили на Неве 11 января. Он ехал куда-то по льду неподалеку от Морского вокзала, затем сделал большой круг и поехал в сторону Васильевского острова.

    читатель «Фонтанки» Алексей

    Устраивали на Неве и практически массовые гулянья, и хоккей, а у Троицкого моста мужчина упорно пытался наловить рыбы через дыры во льду.

    Напомним, что выход на лед городских водоемов в Петербурге запрещен до 15 апреля и карается штрафом от 1 до 5 тысяч рублей. А учитывая температурные качели с периодическими оттепелями, это еще и очень опасно. Исключение составляет Финский залив, но и на его лед разрешено выходить только при устойчивых низких температурах.

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