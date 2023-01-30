По тонкому льду. Как петербуржцы развлекаются на реках и каналах под запреты МЧС

Ни оттепель, ни запреты со штрафами не отпугивают петербуржцев от опасных развлечений на подтаявшем льду городских водоемов. На коньках, на велосипедах, пешком — «Фонтанка» собрала, как гуляли и что вытворяли горожане на реках, каналах, озерах и заливе в Петербурге в январе.



В понедельник, 30 января, в соцсетях появилось видео, как чересчур отважный конькобежец мчит по льду канала Грибоедова. В группе «Мегаполис+» пишут, что спортсмена в центре Петербурга наблюдали накануне вечером.