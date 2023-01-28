Петербуржцы достали коньки: погода подарила каток под окнами

Жители Петербурга достали из шкафов коньки. Далеко идти не нужно — найти каток можно прямо под окнами дома.
По поверхности Долгого озера днём 28 января прокатился бесстрашный читатель «Фонтанки». Судя по множеству следов, любитель зимних развлечений здесь не первый.
читатель «Фонтанки»
Подобную картину наблюдали горожане, заглянувшие в парк Сахарова. Несколько школьников отрабатывали там хоккейные приёмы, но более безопасным способом — на покрытом ледяной коркой газоне. Вероятно, третий «игрок» — папа, который приучает ребят к спорту.
читатель «Фонтанки»
«Фонтанка» предупреждает, что выход на лёд городских водоёмов запрещён до 15 апреля. Это грозит не только штрафом, но и попаданием в полынью.
ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщало, что сегодня на дорогах Петербурга гололедица. Ближе к вечеру обещали небольшой снег.