Петербуржцы достали коньки: погода подарила каток под окнами

Жители Петербурга достали из шкафов коньки. Далеко идти не нужно — найти каток можно прямо под окнами дома.



По поверхности Долгого озера днём 28 января прокатился бесстрашный читатель «Фонтанки». Судя по множеству следов, любитель зимних развлечений здесь не первый.