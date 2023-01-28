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    «В ожидании очередного фронтального раздела». В Петербурге — гололедица и сильный ветер

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    Существенных осадков в Петербурге днем 28 января не ожидается. А вот ветер может доставить неудобства.

    В городе на Неве ближе к вечеру пройдет небольшой снег, предупреждает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Ночью похолодало до минус 6 градусов. Днем термометр покажет от минус 2 до минус 4 градусов. На дорогах — гололедица.

    Петербург находится «в ожидании очередного фронтального раздела», рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. Погоду по-прежнему определит гребень антициклона. «В облаках появятся неустойчивые прояснения, а вероятность осадков будет невелика. На дорогах и тротуарах сохранится гололедица», — добавляет он.

    К вечеру облака станут плотнее, а погоду сформирует приходящий с запада атмосферный фронт. Именно он принесет в город небольшой снег.

    Несмотря на то, что большую часть дня ветер в городе будет небольшим, МЧС предупреждает о том, что местами ожидается непогода. Так, с 10 до 13 часов в Невской губе Финского залива порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

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