«В ожидании очередного фронтального раздела». В Петербурге — гололедица и сильный ветер

Существенных осадков в Петербурге днем 28 января не ожидается. А вот ветер может доставить неудобства.



В городе на Неве ближе к вечеру пройдет небольшой снег, предупреждает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Ночью похолодало до минус 6 градусов. Днем термометр покажет от минус 2 до минус 4 градусов. На дорогах — гололедица.

Петербург находится «в ожидании очередного фронтального раздела», рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. Погоду по-прежнему определит гребень антициклона. «В облаках появятся неустойчивые прояснения, а вероятность осадков будет невелика. На дорогах и тротуарах сохранится гололедица», — добавляет он.