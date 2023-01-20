У Троицкого моста рыбак упорно продолжает бороться за премию Дарвина

Безрассудный рыбак вышел на лёд Невы днём 20 января в центре Петербурга.
Фотограф «Фонтанки» с берега разглядел, что у мужчины с собой была короткая зимняя удочка, рыбачил он через дыры во льду. Места пробовал разные: сначала попытал счастья со стороны Петропавловской крепости, затем прошёл в направлении Литейного моста.
Выход на лёд водоёмов сейчас запрещён и очень опасен. В Петербурге несколько дней стояла оттепель, к тому же прошли дожди, и снег начал активно таять. Местами разлились глубокие лужи. Из-за погоды в городе даже сократили число крещенских купелей. За выход на лёд грозит штраф, например так могут наказать рыбаков, которых минувшей ночью снимали со льдины в Онежском озере.