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    У Троицкого моста рыбак упорно продолжает бороться за премию Дарвина

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Безрассудный рыбак вышел на лёд Невы днём 20 января в центре Петербурга.

    Фотограф «Фонтанки» с берега разглядел, что у мужчины с собой была короткая зимняя удочка, рыбачил он через дыры во льду. Места пробовал разные: сначала попытал счастья со стороны Петропавловской крепости, затем прошёл в направлении Литейного моста.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Выход на лёд водоёмов сейчас запрещён и очень опасен. В Петербурге несколько дней стояла оттепель, к тому же прошли дожди, и снег начал активно таять. Местами разлились глубокие лужи. Из-за погоды в городе даже сократили число крещенских купелей. За выход на лёд грозит штраф, например так могут наказать рыбаков, которых минувшей ночью снимали со льдины в Онежском озере.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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