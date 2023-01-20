«Ощущения были как в мультфильме». Рыбаков на Онеге спасли вместе с мотособаками

Двое рыбаков, которых спасали ночью 20 января на Онежском озере, провели на льдине около 8 часов. Один из них рассказал 47news, что произошло.

По его словам, они с товарищем приезжают сюда каждый год за налимом — разновидностью трески, обитающей в пресной воде. Ловят его только зимой, на этот раз тоже повезло. Готовятся основательно: ставят палатки с раскладушками, у каждого по мотособаке, гаджеты с GPS-навигацией. Для ловли — ледовые буры и снасти.



МЧС России

«Около четырех вечера подул ветер, льдину оторвало. Удочки начали нырять в темноте, и всё. Как у всех рыбаков — когда на все удочки клюет, значит, поплыли», — говорит рыбак.



В итоге мужчины оказались на льдине в паре километров от берега.

«Вокруг нас тоже рыбаки, но ближе к берегу. Наш кусок большой, по ширине метров 400–500 точно. Течение очень сильное. Мы уже сидели в палатке, раскладушки поставили, разогрели печку, готовили еду. В общем, позвонили спасателям, передали», — продолжает рыбак.

В спасательной операции участвовали семь единиц техники и около 20 человек — спасатели из Карелии, Ленинградской и Вологодской областей. Суда на воздушных подушках дойти не смогли. В МЧС изданию объяснили, что техника не может преодолеть ледяные торосы, а волны выше 25 сантиметров опасны для самих спасателей. Вчера вечером на Онеге был ветер до 20 м/с, а волны — метровые. В итоге за рыбаками вылетел вертолёт Ми-8. «Фонтанка» показывала подготовку, когда мужчин просили вкрутить ледобур в лёд и держаться, чтобы не сдуло, а также сам подъём людей и их вещей на борт (мотособак тоже спасли). Для этого пилот ювелирно завис над льдиной на высоте 30–50 сантиметров.

