«Забуривайтесь в лёд и держитесь, чтоб вас не сдуло». МЧС показывает, как спасали рыбаков на Онеге, вертолёт зависал в 30 см от льдины

Операция по спасению рыбаков на Онежском озере прошла успешно. Их повезли в Петербург. Об этом сообщило МЧС в своём телеграм-канале ночью 20 января.
МЧС
На оторвавшейся льдине, напомним, оказались два рыбака. Для их спасения было привлечено семь единиц техники и 18 человек. Лодки дойти до льдины не могли, поэтому на помощь вылетел вертолёт МЧС Ми-8.
На видео один из спасателей объясняет рыбакам, что делать при приближении вертолёта: «Через два часа мы будем у вас. <...> У вас ледобур с собой есть? Вы забуриваетесь им просто в лёд и держитесь за него. Мы будем пытаться близко подойти, чтоб вас не сдуть».
МЧС РФ
«При спасении рыбаков на акватории Онежского озера вертолёт зависал над льдиной на расстоянии 30–50 см», — рассказывают в МЧС.
В итоге мужчин подняли на борт воздушного судна и доставили в Петербург.