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    «Забуривайтесь в лёд и держитесь, чтоб вас не сдуло». МЧС показывает, как спасали рыбаков на Онеге, вертолёт зависал в 30 см от льдины

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    Операция по спасению рыбаков на Онежском озере прошла успешно. Их повезли в Петербург. Об этом сообщило МЧС в своём телеграм-канале ночью 20 января.

    МЧС

    На оторвавшейся льдине, напомним, оказались два рыбака. Для их спасения было привлечено семь единиц техники и 18 человек. Лодки дойти до льдины не могли, поэтому на помощь вылетел вертолёт МЧС Ми-8.

    На видео один из спасателей объясняет рыбакам, что делать при приближении вертолёта: «Через два часа мы будем у вас. <...> У вас ледобур с собой есть? Вы забуриваетесь им просто в лёд и держитесь за него. Мы будем пытаться близко подойти, чтоб вас не сдуть».

    МЧС РФ

    «При спасении рыбаков на акватории Онежского озера вертолёт зависал над льдиной на расстоянии 30–50 см», — рассказывают в МЧС.

    В итоге мужчин подняли на борт воздушного судна и доставили в Петербург.

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