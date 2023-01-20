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    «Льдину несет на север». На Онежском озере с вертолетом спасают рыбаков

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    В Ленобласти на Онежском озере в беду попали два рыбака. Их уносит на север на отколовшейся льдине, но помощь уже в пути.

    МЧС России

    За мужчинами отправят вертолет, сообщает 20 января пресс-служба МЧС России. В поисках участвуют три плавательных средства — из Ленинградской и Вологодской областей, а также из Карелии. «Задействован вертолет МИ-8 МЧС России. Всего привлечено 18 человек, 7 единиц техники», — отмечают в ведомстве.

    Фото: МЧС России
    Фото: МЧС России
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    Состояние у рыбаков нормальное, но на льдине им холодно. Мужчинам посоветовали двигаться, а когда увидят вертолет, сигналить фонариками.

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    МЧСЛедРыбакиСпасение рыбаковОнежское озеро
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