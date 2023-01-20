«Льдину несет на север». На Онежском озере с вертолетом спасают рыбаков

В Ленобласти на Онежском озере в беду попали два рыбака. Их уносит на север на отколовшейся льдине, но помощь уже в пути.
МЧС России
За мужчинами отправят вертолет, сообщает 20 января пресс-служба МЧС России. В поисках участвуют три плавательных средства — из Ленинградской и Вологодской областей, а также из Карелии. «Задействован вертолет МИ-8 МЧС России. Всего привлечено 18 человек, 7 единиц техники», — отмечают в ведомстве.
Состояние у рыбаков нормальное, но на льдине им холодно. Мужчинам посоветовали двигаться, а когда увидят вертолет, сигналить фонариками.