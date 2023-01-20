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    Негде купаться в Петербурге? Не смешите мои сапожки! «Фонтанка» измерила лужи линейкой

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    7 комментариев
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Если вы не успели искупаться на Крещение, есть шанс сделать это сегодня — лужи на улицах Петербурга готовы заменить купели. Почему сегодня? В пятницу днём в городе ещё плюс, но уже к вечеру температура упадет ниже нуля, а в выходные ожидается слабый мороз. И тогда — хватайте коньки и бегите на бесплатные катки в парках.

    А пока лужи пребывают в жидком состоянии, фотограф «Фонтанки» провёл исследование, чтобы выяснить, в какой обуви можно выходить в город. Глубина фиксировалась с помощью линейки в виде ноги фламинго. Вывод — даже резиновые сапоги подойдут не всякие. 6 сантиметров воды в Александровском парке гарантируют мокрые ботинки.

    Александровский парк
    Александровский паркФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Александровский парк
    Александровский паркФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Александровский парк
    Александровский паркФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Лужа у Троицкого моста, напротив Заячьего острова, кажется, мечтает стать Лебединым озером. Глубина у краёв — почти 7 сантиметров.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Марсово поле предлагает множество разнообразных «водоёмов» глубиной до 5 сантиметров.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Оттепель в Петербурге длилась около недели. Крещенская погода поставила два рекорда: зафиксирована самая высокая температура для 19 января и самое большое количество осадков, выпавших в основном в виде дождя. В выходные начнётся похолодание.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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