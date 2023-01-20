Настало время перемен. Ждём солнце, которого не видели 17 дней

Прогноз погоды на выходные радует главного синоптика Петербурга Александра Колесова. Единственное значительное неудобство — скользкие улицы.
«Вы знаете, а нас в Санкт-Петербурге ждут очень даже приличные выходные дни. Тихо и преимущественно сухо, температура воздуха слабоотрицательная, да еще и солнышко завтра может выглянуть», — сообщает Колесов в своём телеграм-канале 20 января.
В Петербурге солнце не выглядывало уже 17 дней, что бывает редко. «Такого в последний десяток лет даже и не наблюдалось, хоть в отдельные дни последних лет в первой и второй декадах января оно всегда появлялось», — отмечает синоптик.
Антициклон придёт завтра, а пока погодой в регионе управляет атмосферный фронт, расположившийся над юго-востоком Ленобласти, поэтому может выпасть небольшой снег. Однако атмосферное давление уже растёт и во второй половине дня превысит норму, а температура опустится ниже нуля. В выходные же будет не холоднее минус 4–6 градусов.
«На дорогах, особенно на тротуарах, и сегодня уже очень скользко, а в ближайшие дни гололедица сохранится, так как существенного снега пока нет», — предупреждает синоптик.