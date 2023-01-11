«Доставка для рыбаков». По Неве промчался беспечный экстремал на велосипеде

Пока в Петербурге запрещено даже гулять по льду, кое-кто не боится брать с собой любимый транспорт. Такого экстремала горожане заметили на льду Невы неподалеку от Морского вокзала — он деловито ехал куда-то на велосипеде.
читатель «Фонтанки» Алексей
«Мы в офисе предположили, что это доставка для рыбаков, но он был без рюкзака», — поделился с «Фонтанкой» 11 января очевидец. Он добавил, что герой видео сделал большой круг и поехал обратно, в сторону Васильевского острова.
Этот «смельчак» не единственный, кто пренебрегает запретом выхода на лед, но до 15 апреля за такое может грозить штраф. Нарушителей ищут — устраивают специальные рейды.