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    «Доставка для рыбаков». По Неве промчался беспечный экстремал на велосипеде

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    Пока в Петербурге запрещено даже гулять по льду, кое-кто не боится брать с собой любимый транспорт. Такого экстремала горожане заметили на льду Невы неподалеку от Морского вокзала — он деловито ехал куда-то на велосипеде.

    читатель «Фонтанки» Алексей

    «Мы в офисе предположили, что это доставка для рыбаков, но он был без рюкзака», — поделился с «Фонтанкой» 11 января очевидец. Он добавил, что герой видео сделал большой круг и поехал обратно, в сторону Васильевского острова.

    Этот «смельчак» не единственный, кто пренебрегает запретом выхода на лед, но до 15 апреля за такое может грозить штраф. Нарушителей ищут — устраивают специальные рейды.

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