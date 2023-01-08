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    Снежные ангелы и романтики. Петербуржцы вышли на прогулку по замёрзшей Неве

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    Из-за петербургского мороза увеличилось не только число слоев одежды, необходимое пожелавшим выйти из дома, но и количество нестандартных маршрутов для пешеходов. Нева терпелива к тем, кто гуляет по её заледеневшим волнам ради веселья или экономит время, сокращая путь.

    Эпизод из жизни города запечатлел корреспондент «Фонтанки». Смельчаки бегают по замерзшей поверхности, пары тихонько гуляют, держась за руки, а детвора оставляет снежных ангелов. Главное в таком развлечении — оставаться внимательным, чтобы не попасть ненароком в полынью. А лучше не выходить на поверхность реки вообще, тем более что делать этого нельзя — выход на лёд городских водоемов запрещен до 15 апреля, нарушителям грозит штраф.

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    «Фонтанка» писала, что ночь с 7 на 8 января была самой холодной за зиму. Температура воздуха опустилась ниже 17 градусов. Но впереди потепление. По словам синоптика Александра Колесова, идёт обширный циклон, который поднимет температуру до нуля во второй половине первой рабочей недели нового года.

    © Фонтанка.Ру

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