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    Петербург пережил самую морозную ночь с начала зимы. Впереди оттепель

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    Ниже 17 градусов мороза опустилась температура в городе ночью 8 января. Так холодно этой зимой еще не было, но впереди потепление.

    О погоде в Северной столице рассказывает главный синоптик Петербурга Александр Колесов. За очередной солнечный рассвет благодарить следует антициклон, под влиянием которого находится город, — но теперь он в другой части, из-за чего поднимется юго-восточный ветер.

    Что касается градусов, то в центре города было меньше -17, а по спальным районам вплоть до -22. Постепенно, отмечает Колесов, начинает теплеть, и этот процесс в ближайшие дни не остановится — идет обширный циклон, который поднимет температуру до нуля во второй половине первой рабочей недели нового года.

    © Фонтанка.Ру

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